Денонсация кипрского соглашения: Россия запирает капитал «дома»

Россия закрывает оставшиеся лазейки для вывода капитала за рубеж. Как считает кандидат экономических наук, доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им Г.В.Плеханова Аяз Алиев, денонсация налогового соглашения с Кипром может привести к росту инвестиционной привлекательности РФ, так как переводы через чужую юрисдикцию теряют смысл. Такое мнение эксперт высказал в комментарии РИА «Новый День».

«Разрыв соглашения во избежание двойного налогообложения между Россией и Кипром является продолжением политики деофшоризации экономики РФ. Если даже сейчас с Кипром получится договориться, все эти процессы – сигнал для бизнеса с российскими корнями в среднесрочной и долгосрочной перспективе вернуться назад. В конечном итоге в случае разрыва соглашения все операции через кипрскую юрисдикцию теряют экономический смысл», – сказал Алиев.

Он пояснил, что правительство пытается бороться с выводом капитала и активов из России, «создавая условия для роста привлекательности российской юрисдикции». «Конечно, бизнес может найти и другие юрисдикции в Швейцарии, Нидерланды, но со временем дойдут и до них. Все придут к тому, что лучше переводить иностранные структуры в Россию (Владивосток или Калининград)», – отметил экономист.

По его оценке, такие меры могут привести к уменьшению объемов вывоза капитала из России. «Возможно это все приведет к росту инвестиционной привлекательности экономики России. Если еще расширят ставку налога на дивиденды, применяя ее не только для публичных международных холдинговых компаний, но и для непубличных, то это действенно скажется на привлекательности и устойчивости российской экономики», – заключил Алиев.

Как сообщал «Новый День», накануне Министерство финансов РФ объявило о начале процедуры денонсации налогового соглашения с Кипром. По договору, ставку при выплате дивидендов на Кипр можно было снизить до 5 или 10%, а на проценты по займам – до 0%. В России ставка составляет 13-15%. Минфин предлагал коллегам на Кипре поднять ставки до 15% как по дивидендам, так и по процентам. Однако переговоры завершились безрезультатно.

Напомним, за время действия российско-кипрского соглашения этой юрисдикцией воспользовались многие российские компаний. По разным оценкам, на Кипр было выведено в 2018 году более 1,4 трлн. рублей, а в 2019 – более 1,9 трлн.

Москва, Мария Вяткина

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