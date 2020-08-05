Депутат Госдумы призвала россиян отложить отдых в Турции до появления вакцины от COVID-19

Российские парламентарии опасаются повторной эвакуации россиян, выбравших отдых за рубежом. По словам депутата Госдумы РФ Светланы Журовой, нельзя допустить возникновения подобной ситуации.

Ранее министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа заявил, что в стране резко возросло число заболевших коронавирусной инфекцией. По состоянию на 4 августа, было выявлено 1 083 новых случаев заражения. Министр уверен, что это связано с возобновлением авиасообщения с другими государствами и открытием курортов.

По мнению Светланы Журовой, на сегодняшний день выезд за границу России для наших граждан не безопасен. Необходимо подождать создания вакцины и стабилизации эпидситуации в других странах.

При этом не получится полностью запретить авиаперелеты и обязательно найдутся те, кто решит отдохнуть в Турции на свой страх и риск. Депутат обратила внимание, что так произошло в самом начале распространения коронавирусной инфекции, когда «из-за дешевизны путевок люди все равно поехали». «Почему-то они думали, что спасутся от инфекции на кораблях, например. В итоге их пришлось вызволять из разных стран, заказывать самолеты и вывозить людей», – сказала Журова.

Турция в настоящее время так и не смогла в полной мере стабилизировать эпидситуацию в стране. Риски заражения все еще высоки, причем, как считает парламентарий, благодаря халатности самих туристов, нарушающих правила на отдыхе. Люди расслабляются и перестают соблюдать меры предосторожности, полагая, что угрозы больше нет.

Депутат советует отдыхающим в Турции россиянам быть аккуратнее, а тем, кто еще не улетел на турецкие курорты, по ее мнению, лучше отменить поездки ради своего здоровья. К осени в России уже может появиться вакцина от коронавируса, да и ситуация в целом стабилизируется. Россияне смогут полноценно отдохнуть, избежав такого риска, как отдых на больничной койке вместо пляжа и купания в море. Попасть на карантин в чужой стране – огромный риск. Вряд ли стоит так рисковать, когда можно немного подождать.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 05.08.20

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