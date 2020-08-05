«Это страшная вещь»: правительство РФ провоцирует исчезновение дешевых лекарств

В России в следующем полугодии цены на лекарства вырастут до 15%, благодаря государственной политике, которую проводит правительство РФ. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», заявил президент Национальной ассоциации производителей фармацевтической продукции и медицинских изделий «АПФ», академик РАН профессор Сергей Колесников, выступая сегодня на пресс-конференции в Москве.

Эксперт подчеркнул, что ситуация в отрасли за время коронавирусного кризиса значительно ухудшилась, что неизбежно влечет рост цен на медикаменты уже в ближайшем будущем. «Ничего хорошего за это время не произошло, это нужно понимать. Производство не удешевилось, а удорожалось, причем прилично – процентов на 20%. В следующем полугодии я ожидаю рост цен на отечественные лекарства на 10-15%, на зарубежные – на 5-7%» – сказал Колесников.

По его словам, рост затрат на производство и жесткая политика ценообразования в России приведет к тому, что будет невыгодно выпускать дешевые препараты. «Один из коронавирусных эффектов – ряд препаратов дешевого сегмента будут сняты с производства. Цена на субстанции выросла, логистика резко выросла, потому что были ограничены пути. Потенциально рост цен на лекарства, которые производятся здесь из зарубежных субстанций или будут импортироваться нам, будет нарастать. Либо медикаменты будут дорожать, либо (их будут) снимать с производства», – пояснил эксперт.

Колесников также уточнил, что речь идет не о том, что какие-то медикаменты, в том числе из списка «Жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты», полностью исчезнут из аптек – эти лекарства будут заменены более дорогими аналогами.

«Они не исчезнут, они будут закупаться у других производителей в два, три раза дороже. Есть тут определенный лоббизм со стороны производителей дорогих лекарств, которые заинтересованы в вымывании дешевых лекарства с нашего рынка… А у правительства должна быть другая задача – сделать так, чтобы лекарства были доступными и не наносили ущерб бюджету. Чем больше правительство закупает дорогих лекарств, тем меньше идет на другие цели здравоохранения. А у нас правители работают не как государственные управленцы, а как лоббисты определённых кампаний, определенных направлений. Это страшная вещь», – констатировал академик.

Как считает Колесников, правительство должно предпринять шаги по компенсации затрат производства, но вместо этого утверждает меры, которые налагают еще большую финансовую нагрузку на производителей, например, продолжают работу по вводу системы маркировки лекарств. Он подчеркнул, что эта система сейчас часто дает сбои, что влечет еще большие убытки для производителей. «А если производитель остановил производство из-за проблем, связанных с маркировкой, кто понесет затраты? Производитель. Почему, если виновата система маркировки?» – возмутился он.

Исполнительный директор Ассоциации Независимых Аптек Виктория Преснякова, также выступавшая на пресс-конференции, со своей стороны отметила, что участники рынка все-таки надеются на помощь кабинета министров. «Если у нас будет слепое регулирование цены, у нас будет уход препаратов с рынка. Излишняя регуляция любого рынка может привести к пагубным последствиям. А в части лекарств мы не имеем права рисковать», – подчеркнула она.

Как сообщал «Новый День», весной отечественные фармкомпании прогнозировали рост цен на фармацевтические субстанции и выпускаемые из них лекарства из-за значительного роста тарифов на перевозку из-за коронавируса. В конце апреля семь российских фармацевтических компаний предупредили Минпромторг о возможном прекращении производства более 50 международных непатентованных наименований, входящих в перечень жизненно важных препаратов. В зоне риска оказался выпуск парацетамола, димедрола и ибупрофена. Фармкомпании заявили, что производить дешевые лекарства стало невыгодно.

В середине мая генеральный директор национальной платежной системы «Таможенная карта» Андрей Возмилов заявил, что Россия в ближайшее время может столкнуться с дефицитом медикаментов и сырья для их производства, ввозимых из Евросоюза.

В середине июля стало известно, что цены на анальгин в годовом выражении выросли почти на 40%. В Ассоциации российских фармацевтических производителей предупредили, что ближайшее время будет заметен и рост цен на другие лекарства, так как российские препараты примерно на 90% состоят из импортных субстанций.

Москва, Мария Вяткина

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