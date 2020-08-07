Лукашенко рискует повторить судьбу Януковича: «скоро будем в таком плане обсуждать Казахстан…»

Постсоветское пространство не без американского влияния вновь оказалось перед реальной угрозой повторения украинских событий, в результате чего Россия рискует потерять очередные дружественные государства. Как считает известный политолог, директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов, «украинский сценарий» вполне может повториться не только в Белоруссии, но и затем – в Казахстане. Такое мнение он высказал в интервью РИА «Новый День».

По оценке эксперта, последние провокации Минска связаны с тем, что президент Белоруссии Александр Лукашенко активно пытается вовлечь Москву в свою предвыборную кампанию. «Судя по его поведению, он пребывает в странном состоянии. Я относительно понимаю логику его действий. Это – логика такого председателя колхоза, с которым не хотят разговаривать, чтобы не участвовать в чужих электоральных процедурах, не влиять никаким образом на выборы. Эти его хамские выходки, в том числе интервью украинскому скандальному журналисту Дмитрию Гордону, арест российских граждан, которые транзитом следовали через Белоруссию, его заявления, что он приглашает генпрокуроров России и Украины, чтобы решить судьбу этих задержанных – человек явно провоцирует, желает, чтобы Москва активно вмешалась в его выборы», – сказал Мартынов, отметив, что Москва, судя по всему, приняла решение не реагировать на «приглашение-провокацию» до конца президентских выборов в Белоруссии.

В то же время, как полагает политолог, в действиях Лукашенко явно просматривается американское влияние. «Кто и с какой целью ему подсказал таким путем идти – вот в чем вопрос. Здесь возникает другой сюжет. Мотором всех этих процессов, как мне представляется, являлся еще Макей (Владимир Макей – министр иностранных дел Белоруссии). Он – главный оператор восстановления белорусско-американских отношений», – подчеркнул Мартынов.

Эксперт обратил внимание, что впервые с 2008 года американское посольство восстанавливает свою работу в Белоруссии в полном формате. «По странному стечению обстоятельств буквально накануне всех провокаций с задержанными российскими гражданами возобновило полномерную работу американское посольство в Белоруссии, назначен новый заместитель посла. Спустя 12 лет в Белоруссию приезжает американский посол – небезызвестная в узких кругах дама Джули Фишер, которая в свое время в рамках посольских миссий активно работала с Ющенко (Виктор Ющенко – президент Украины с 2005 по 2010гг), с Саакашвили (Михаил Саакашвили – президент Грузии в 2004 – 2010гг)», – отметил он.

Мартынов пояснил, что с геополитической точки зрения такое внимание американского Белого дома к Белоруссии вполне объяснимо. «Понятна логика наших оппонентов на постсоветском пространстве. Белоруссия – активнейший участник, а где-то даже инициатор интеграционных процессов. Конечно, искушение выбить Белоруссию из этих проектов велико. По их мнению, Белоруссия – это такой краеугольный камень, который, вытащи – все рассыпается», – сказал он.

«Вторым таким «камнем», по их мнению, является Казахстан, там тоже интересные процессы идут. Думаю, что скоро мы будем в таком плане обсуждать и Казахстан», – добавил политолог.

В этой связи Мартынов также обратил внимание, что самым важным аспектом внутренней легитимности Лукашенко всегда являлся вопрос отношений с Россией, поэтому идет такое активное давление именно с этой стороны.

По мнению эксперта, Лукашенко, вероятнее всего, выиграет нынешние выборы, но дальнейшее развитие событий пока под вопросом. «Невозможно проиграть выборы самому себе. Масштабных кандидатов там нет, а главный соперник Лукашенко – сам Лукашенко: его антирейтинг и усталость его 26-летнего правления в белорусском обществе», – сказал Мартынов.

«Другое дело, каковы будут отношения у Лукашенко с Москвой, и что с ним будет. Он, конечно, может искренне верить, что контролирует ситуацию. Но, выучив уроки украинского государственного переворота, ему не оставляют схожих обстоятельств. Он не сможет в случае чего уехать в Ростов-на-Дону (как экс-президент Украины Виктор Янукович уехал в Россию)», – пояснил политолог.

В то же время эксперт не исключил, что Лукашенко после выборов может вновь заявить, что его неправильно поняли. «Но так повести себя уже сложно. Его уже подтолкнули к определённым поступкам, которые сложно объяснить. Безусловно, прямых близких отношений с Лукашенко уже, наверное, не будет – когда человек так себя ведет, он демонстрирует определённую неадекватность, это не способствует каким-либо отношениям», – считает Мартынов.

Политолог выразил надежду, что все происходящее мало повлияет на отношения между российским и белорусским обществом, и подчеркнул, что говорить о разрыве отношений между Москвой и Минском преждевременно. «Белоруссия – наш ближайший союзник на постсоветском пространстве, ближайший партнер по интеграционным проектам. Вряд ли принципиально будут меняться отношения, здесь я оптимист. Я считаю, что несмотря на определённую украинизацию белорусской политики, там по-другому относятся и к России, и к российским общим проектам», – пояснил он.

В то же время, как полагает эксперт, полностью исключать украинский сценарий для Белоруссии нельзя. «С другой стороны, еще лет 8 назад, мы смотрели на все эти выкрутасы Януковича и его сподвижников и говорили то же самое про Украину. Говорили, одно дело – политики и олигархи, а вот люди там, конечно, относятся к нам иначе.... Что было потом – все помнят. Поэтому исключать подобный сценарий в Белоруссии в среднесрочной перспективе нельзя», – сказал он.

«Конечно, для нас это будет серьезное эмоциональное испытание. Мы считаем Белоруссию частью общего нашего пространства. Все свободно ездили в Белоруссию и обратно, без особого контроля. Сейчас уже на машине выехать сложно…», – заключил Мартынов.

Напомним, основной день голосования пройдет в Белоруссии 9 августа. В предвыборной гонке участвуют пять кандидатов: действующий президент Александр Лукашенко, Светлана Тихановская – жена блогера Сергея Тихановского, сопредседатель общественного объединения «Говори правду» Андрей Дмитриев, глава социал-демократической партии «Грамада» Сергей Черечень и бывший депутат Анна Канопацкая. Согласно данным белорусской ЦИК, за три дня досрочного голосования явка избирателей составила почти 22%.

Москва, Мария Вяткина

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