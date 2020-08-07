Иначе будет очередная геополитическая катастрофа: Москве и Минску требуется срочная «перезагрузка»

Москва в отношениях с Минском должна не допустить развитие кризиса по «украинскому сценарию». Как считает политолог, директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов, если России «потеряет» и Белоруссию, это станет «очередной геополитической катастрофой». Такое мнение он высказал в комментарии РИА «Новый День».

«Здесь можно только надеяться, что все эти ситуации, связанные с нервозной и дерганной избирательной кампанией, приведут и одну, и другую сторону к пониманию, что пришло время не только перезагрузки отношений России и Белоруссии, но и тщательному анализу и реальным выводам о состоянии отношений», – сказал Денисов.

По его оценке, для Москвы сейчас самое главное не допустить ошибок, которые были совершены в 2014 году. «В 2014 году именно Россия потеряла Украину. Если такой же сценарий ожидает российско-белорусские отношения, конечно, будет очередная геополитическая катастрофа», – подчеркнул политолог.

Он пояснил, что российская сторона в случае с Украиной действовала недальновидно. «Мы говорим о целом комплексе факторов: неадекватная оценка событий, происходящих на Украине, слабая координация своих сторонников, неадекватная аналитика, которую представили российским руководителям неадекватные эксперты… Но у меня есть убеждение, что (в случае с Белоруссией) правильные выводы будут сделаны, и подобного сценария не следует ожидать», – отметил Денисов.

Эксперт также выразил уверенность, что народы России и Белоруссии ждут дальнейшего развития Союзного государства. «Об этом свидетельствуют социологические исследования. Я буду оптимистом: полагаю, что политические элиты и Белоруссии, и России должны будут проанализировать то, что произошло, и попытаться, как бы это ни было сложно, выйти на оптимистичные треки взаимодействия и дальше выстраивать Союзное государство», – заключил Денисов.

Москва, Мария Вяткина

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