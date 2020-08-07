«Они себе копают могилу»: недофинансирование здравоохранения и образования превратит Россию в страну третьего мира

Российские власти «копают себе могилу», сокращая финансирование государственных программ на здравоохранение. Как считает политик, экс-член Общественной палаты РФ, лидер движения «Гражданская солидарность» Георгий Федоров, недофинансирование социальной сферы приведет к тому, что Россия окажется в списке стран третьего мира.

Комментируя недавнее предложение Минфина сократить финансирование программ «Развитие здравоохранения» и «Развитие образования», Федоров назвал это практически преступлением. «Недофинансирование здравоохранения и образования бьет не просто по качеству жизни, это переводит государство в разряд стран третьего мира», – сказал он, выступая в прямом эфире в «Фейсбуке».

По его оценке, чиновники смотрят на ситуацию, как бухгалтеры, и не видят последствий в дальнесрочной перспективе. «Они считают, сколько тратится денег, не видят прибыль, поэтому берут и по этой кудринской модели сокращают», – констатировал Федоров.

При этом он выразил уверенность, что власть неизбежно столкнется с негативными последствиями таких решений. «Чиновникам везет, что у нас высокий уровень образования, иначе все протесты носили бы другой характер. Если он опустится, поверьте мне, через некоторое время количество не очень образованных людей, которые начнут предъявлять свои требования и использовать нецивилизованные методы (протеста) будет расти. Они себе копают могилу», – заключил Федоров.

Как сообщал «Новый День», минфин РФ предложил сократить финансирование двух социальных государственных программ по развитию здравоохранения и образования. Помимо этого, предлагается урезать бюджет системы образования в 2021-2022 годах. В следующем году базовые бюджетные расходы могут быть сокращены на 33,3 млрд рублей, до 355,2 млрд рублей, а в 2022 году – на 30,7 млрд рублей, до 307,7 млрд рублей.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 07.08.20

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