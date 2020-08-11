«Мы не позволим вам захватить Белоруссию»: Москва готова послать войска для подавления протестов

Москва «учла опыт» украинского майдана и готова военным путем поддержать правящий режим в Белоруссии и президента республики Александра Лукашенко. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», представители российского экспертного и политического сообщества объявили сегодня на пресс-конференции в Москве.

В частности, политолог, директор Института политических исследований Сергей Марков заявил, что Москва готова защитить нынешний политический режим в Белоруссии. «Москва учла опыт Украины – точнее, опыт нашей ошибки неввода войск на юго-восток Украины. Мы теперь посылаем сигналы: «Не надейтесь, что мы будем вести себя также, как в отношении украинского госпереворота. Не будет такого. Мы не позволим вам захватить Белоруссию», – подчеркнул он.

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров подтвердил, что это возможный сценарий. «Все зависит от ситуации, но у нас с Белоруссией единое военно-стратегическое пространство. Вы знаете, что мы защищаем небо совместно с белорусами. Мы будем очень серьезно отслеживать ситуацию. В случае чего, если будет какая-то просьба, будем рассматривать. Но повторяю, это пока из гипотетической области», – сказал Джабаров.

Кроме этого, Марков также выразил уверенность, что силовики останутся на стороне действующей власти. «Все силовики организованы Лукашенко, вскормлены и воспитаны им. Он 26 лет воспитывает силовиков. Полковники, которым сейчас 50 лет – им было по 24 года, когда он пришел, он их полностью воспитал, они будут защищать власть и именно его», – уверен политолог.

Он также считает, что Лукашенко не уйдет со своего поста. «Он с автоматом будет стоять и отстреливаться, никуда не убежит. Он харизматический лидер», – заключил Марков.

Ранее известный политик, организатор «Русских маршей» Дмитрий Демушкин в интервью РИА «Новый День» заявил, что в настоящий момент самый худший сценарий будет разворачиваться, если Кремль решит поддержать официальный Минск и вышлет «подмогу», чтобы подавить протесты.» Если это случится, тогда – все. Это будет чисто украинский сценарий. Я надеюсь, что нашим властям хватит мудрости и ума этого не делать», – сказал он.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 11.08.20

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