Минтруд РФ решил увеличить в два раза «детские» выплаты для малоимущих

В России может возрасти размер пособия на детей в возрасте от трех до семи лет, соответствующий документ сейчас разрабатывает министерство труда и социальной защиты. Повышенные выплаты планируется назначить малоимущим семьям, доход которых даже с учетом льгот не достигает прожиточного минимума.

Как пишет РБК со ссылкой на минтруд РФ, в ведомстве считают целесообразным установить для самых малообеспеченных семей увеличенные пособия. Выплаты могут возрасти максимум в два раза.

Сейчас размер такого пособия составляет половину от регионального прожиточного минимум ребенка за второй квартал предыдущего года. Издание подсчитало, что средняя выплата по стране составляет 5,5 тысячи рублей в месяц – например, в Москве родители могут получать на ребенка по 7 613 рублей, а в Мордовии 4 721 рубль. Рассчитывать на получение пособия могут семьи, в которых среднедушевой доход в месяц ниже регионального прожиточного минимума.

Повысить пособия минтруд рассчитывает в 2021 году. Сейчас министерство подсчитывает количество малоимущих семей, которые будут иметь право на увеличенную выплату.

Напомним, что в январе 2020 года президент РФ Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию предложил установить размер этой выплаты в 50% от регионального прожиточного минимума, однако право на эти деньги получили только малоимущие семьи.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 11.08.20

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