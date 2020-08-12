Кремль закладывает «мину» под Союзное государство: Лукашенко – «невыгодное вложение» для Москвы

Реакция России на события в Белоруссии и поддержка действующего президента страны Александра Лукашенко ставит крест на нормализации и развитии отношений между Москвой и Минском. Такое мнение высказал известный политолог, директор Института глобализации и социальных движений (ИГСО) Борис Кагарлицкий в комментарии РИА «Новый День».

По его оценке, негибкая политика Кремля приведет к тому, что отношения внутри Союзного государства «будут осложняться и испортятся».

«Положительных аспектов позиции России я не вижу. Если Лукашенко усидит на месте и сохранит власть, дружбы с Москвой у него в прежнем виде уже не будет. Единственное, на чем он может удерживаться – попытка создать авторитарный националистический режим, не имеющий другого ресурса, кроме силового. Просто по логике, он не сможет быть надежным партнером для Москвы. Эти отношения не будут безоблачными. Тем более, скорее всего, Лукашенко придется пытаться хоть как-то нормализовать отношения с Западом», – сказал Кагарлицкий.

Как считает эксперт, в лучшем случае Лукашенко станет «сателлитом, который будет полностью зависеть от поддержи Москвы». «Но это будет очень дорого, и не будет приносить никаких дивидендов, выгоды даже с геополитической точки зрения и политического цинизма. Скорее, его можно назвать не выгодным вложением, а грузом и источником проблем», – полчеркнул политолог.

В то же время Кагарлицкий выразил уверенность, что отношения между Москвой и Минском будут сложными, если Лукашенко все же покинет президентский пост. «Если он не усидит, что становится наиболее вероятно с каждым днём и связано не столько с активностью оппозиции, сколько с его поступками – он каждый день наживает себе врагов в собственной республике – то безоговорочная поддержка «батьки» со стороны Кремля будет восприниматься в Белоруссии крайне негативно», – полагает он.

Эксперт пояснил, что такая ситуация затруднит конструктивный диалог с новым белорусским правительством.

Наравне с этим политолог обратил внимание, что любой белорусский режим в краткосрочной перспективе будет заинтересован в продуктивных отношениях с Россией. «Белоруссия живет экспортом товаров, в значительной части – в Россию. Если российский рынок не будет не просто открытым, но и благоприятным, Белоруссию ждет очень тяжелый экономический кризис, в сравнении с которым все, что было до сих пор покажется цветочками», – сказал Кагарлицкий.

С его точки зрения, в настоящее время политика Кремля кажется особенно неадекватной, учитывая наличие определённого запаса прочности. «То, что Москва не может найти более гибкую форму поведения в отношении нынешних событий свидетельствует о беспомощности внешней политики путинской команды, применительно к ближнему зарубежью, в чем мы неоднократно уже могли убедиться», – заключил политолог.

Напомним, 9 августа в Белоруссии завершились выборы президента. После объявления предварительных официальных результатов выборов, согласно которым действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов, а его основной соперник Светлана Тихановская – 10,9%, в республики начались массовые акции протеста.

Президент РФ Владимир Путин поздравил Лукашенко с победой утром 10 августа.

Москва, Мария Вяткина

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