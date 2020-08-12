Россия рискует попасть в ловушку: белорусы отвернутся от русских по примеру украинцев

Кремль, поддерживая президента Белоруссии Александра Лукашенко, теряет братский народ и повторяет украинские ошибки. Такое мнение в комментарии РИА «Новый День» высказал политолог, глава Центра развития региональной политики Илья Гращенков. Как считает эксперт, Россия снова рискует попасть в «ловушку».

Политолог отметил, что поддержка Лукашенко со стороны Кремля имеет вполне логичное экономическое обоснование. «С точки зрения элит, это, наверное, правильный ход. Любой, кто бы был вместо него, скорее всего, был бы более прозападным политиком, менее контролируемым Кремлем. Сохранить элиты, которые сформировались вокруг Лукашенко, очень важно, потому что здесь завязан и транзитный бизнес, и газовый», – подчеркнул Гращенков.

В то же время, как полагает эксперт, с политической точки зрения такая позиция Кремля по отношению к Белоруссии довольно спорна. «Сейчас поддержать Лукашенко – значит сделать ставку на его диктатуру, непопулярные в народе методы. Есть подозрения, что рейтинг Лукашенко не так велик, а сейчас может стать еще ниже. Тогда Россия попадает в ловушку», – пояснил эксперт.

При этом Гращенков обратил внимание, что подобный просчет был допущен несколько лет назад в отношении Украины. «Когда поддержали Виктора Януковича (экс-президент Украины), получилось, что вся страна попала под негативное влияние. Украинцы в итоге стали не любить всех россиян – несмотря на то, что действовали российские элиты. Такая же опасность есть и в случае с Белоруссией», – пояснил политолог.

По его оценке, в Белоруссии может сформироваться стереотип, что все россияне «сторонники этого кровавого режима». «Рано или поздно, Лукашенко уйдет, этот срок явно последний. Россия окажется в такой же ситуации, как на Украине. Население будет плохо относиться к Москве, и строить новый Русский мир с нашим ближайшим соседом, который де-факто чуть ли ни является нашей частью, не получится. Есть риск потерять Белоруссию», – сказал Гращенков.

С его точки зрения, лучшим решением для России было бы не вмешиваться в происходящее в Белоруссии. «Лукашенко получил большую фронду, которая либо оформится в партию, либо еще как-то будет существовать. Делать ставку на то, что это малолетние преступники, финансируемые Западом – плохая идея. Даже если он сейчас удержит власть, на мой взгляд, нужно было бы поддержать народ Белоруссии. Еще лучше было бы нарочито не лезть в происходящее, отойти», – уверен эксперт.

При этом Гращенков отметил, что в России белорусские события вызывают большой резонанс из-за внутренней обстановки. «В России политика более взвешенная, но определенная сублимация есть. Наша оппозиция, которая пребывает в некоем хаосе и раздрае, пытается примерить это на себя. Но это скорее зависть «движухи», которая в соседней стране есть, а у нас нет. Конечно, это может стать и катализатором в будущем. В Белоруссии год назад никто не мог предвидеть такие события… На самом деле, всю «движуху» в Белоруссии начал Лукашенко. Если бы он не сажал людей в тюрьму, возможно, этого бы не было. Прошло бы как у нас – люди бы собрались, походили, и как-то все рассосалось. Власть – всегда триггер этих процессов», – констатировал Гращенков.

«Есть похожие черты, но при этом Путин пользуется достаточно высоким уровнем поддержки, в наших элитах есть разнообразие, конкуренция каким-то образом просачивается в общество, несмотря на достаточно жесткое подавление либеральной оппозиции. По крайне мере, мы не видели, чтобы у нас всех трех оппонентов на выборах сажали в СИЗО, а гуляющих по Сахарова и Болотной взрывали гранатами», – сказал эксперт.

Напомним, 9 августа в Белоруссии завершились выборы президента. После объявления предварительных официальных результатов выборов, согласно которым действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов, а его основной соперник Светлана Тихановская – 10,9%, в республике начались массовые акции протеста.

Президент РФ Владимир Путин поздравил Лукашенко с победой на выборах утром 10 августа.

Москва, Мария Вяткина

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