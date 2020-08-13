Примирение неизбежно: России и Белоруссии друг от друга некуда деваться

Москва и Минск наладят отношения, испорченные при активном участии высокопоставленных российских чиновников Дмитрия Козака и Михаила Бабича, после окончания политического кризиса в Белоруссии. Такое мнение в интервью РИА «Новый День» высказал политолог, руководитель Лаборатории политических и социальных технологий Алексей Неживой. По его оценке, протесты не смогут лишить Александра Лукашенко президентского кресла, а Запад, занятый собственными проблемами, уже не в состоянии финансировать Минск в на фоне того, что России и Белоруссии друг от друга «все равно деваться некуда».

Эксперт обратил внимание, что протесты в Белоруссии, которые последовали сразу за президентскими выборами, для этой республики – «стандартная процедура», усиленная сейчас мировым кризисом и коронавирусом. «Я бы не стал говорить, что в Белоруссии происходит что-то из ряда вон выходящее, – отметил Неживой. – У нас был горящий Лондон, Париж горел, «Брекзит» был, там сейчас так «делят поляну». Идет мировой конфликт, и Белоруссия находится в этой цепочке».

Политолог выразил уверенность, что протестные акции не заставят Лукашенко сложить полномочия. «Сейчас много политологов смотрят в сторону Белоруссии, и говорят, что это закат Лукашенко, власть слаба и все такое. Да там власть сильнее, чем у нас. Если у нас такое начнется, я сомневаюсь, что у нас власть продержится долго. А Лукашенко это переживет, он не один раз переживал, и у него все нормально будет и дальше, – подчеркнул он. – У него консолидированный правительственных блок, силовики. Этот человек не забывает, что такое государственный функционал, все отслеживает, и социальная обстановка в стране не самая худшая – я считаю, у нас хуже, особенно если пойдет вторая волна ковида».

По оценке эксперта, протестные выступления в Белоруссии вполне были ожидаемы: какие-то акции могли готовить политические оппоненты Лукашенко, однако и обычные жители устали от вечного правления одного президента. «Но с другой стороны мы видим, что это быстро выдохлось, оппонент сбежал. Это показывает, что пока никто не готов взять на себя ответственность [за будущее страны]», – пояснил он.

Ранее сообщалось, что кандидат, поддерживаемый оппозицией, Светлана Тихановская в ночь с 10 на 11 августа уехала в Литву. В провластных белорусских каналах появилось ее видеообращение, в котором она предлагает сторонникам не выходить на уличные протесты. Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс позднее сообщил, что власти Белоруссии поставили Тихановскую перед выбором: или она покидает страну, или получает «другие, не очень удобные варианты».

После окончательного затухания протестов отношения между Москвой и Минском будут налаживаться, убежден политолог. «Куда Россия и Белоруссия друг от друга денутся? Никуда. Потому что деваться некуда», – констатировал он.

В то же время эксперт отметил, что Лукашенко сам по себе никому на Западе не нужен, а Белоруссия – как и Прибалтика – необходима в роли «враждебного буфера». «Но даже этот буфер Запад в силу того экономического кризиса, который там сейчас происходит, финансировать не в состоянии, – считает Неживой. – Именно поэтому мы уже сейчас слышим, что в Прибалтике звучат голоса политиков в пользу России – хотя у нас такая власть и такой внешнеполитический блок, в сторону которого сейчас поворачиваться не хочется».

Как считает Неживой, в случившемся ранее охлаждении взаимоотношений России и Белоруссии серьезную роль сыграли бывший вице-премьер РФ Дмитрий Козак и экс-посол РФ в Минске Михаил Бабич, которые слишком активно пытались протолкнуть Лукашенко идею создания реального единого союзного государства во главе с Москвой.

«Козак хотел батьку «за рога, да в стойло», по-прокурорски присоединить к России, – пояснил он. – Такое происходит, когда человека, который абсолютно не подходит по своим личным данным на выполнение определенного функционала, поставили его выполнять. (…) Я считаю, что Лукашенко был абсолютно прав, что уперся и начал себя так вести. Его обвиняют в измене, но это проблема не Лукашенко, а тех людей, которые с ним работают, Козака, в частности. Вот Козака сейчас не слышно нигде, а это же полностью его заслуга – уничтожение всех дружественных отношений».

В этой связи политолог подчеркнул, что обе Россия и Белорусия нуждаются друг в друге на 100%, поэтому политику, проводимую ранее Козаком, можно назвать близорукой.

Неживой полагает, что последствиями жесткого подавления протестов для Белоруссии, очевидно, станут санкции со стороны ЕС и США – однако это будет больше акцией политического пиара со стороны авторов ограничений. «США объявили санкции Китаю, ЕС готов врубить санкции США, нам, – обратил внимание он. – Сейчас пойдет фактически процесс регионализации мировой политики на фоне серьезного кризиса. Система не в состоянии обеспечить дальше позитивное развитие общества, но элиты – старые, которые обанкротились – уходить не хотят. Поэтому, конечно, они объявят какие-то санкции. Это политический процесс, пиар. Но они, конечно, негативно скажутся на жизни Белоруссии, на ее экономике».

Согласно прогнозу эксперта, хаос в Белоруссии кончится, когда завершится кризис в России. «А в России он закончится, когда уйдет от экономики неолиберальной блок, [который представляет, в частности] Чубайс, – пояснил он. – Тогда мы будем развивать высокие технологии, технологические цепочки – мы сейчас даже не можем построить «Северный поток-2», потому что у нас нет технологий. Нас ждут времена перемен, это объективный факт. Опасаться того, что произойдет и готовиться к нему имеет смысл, но бояться на уровне паники и ужаса не стоит. Это объективное развитие, человечество само заслужило то, к чему оно идет».

Так или иначе, как считает Неживой, смена власти в России тоже назрела, поскольку Кремль «потерял способность к адекватному управлению государством». «Она (власть) идет в атаку как боец, в которого уже попало три пули, а он кричит «ура» – но падает после третьего шага, – пояснил он. – У всякого времени есть свои плюсы и минусы, у нас еще в принципе не самая страшная ситуация. Но она нехорошая. И нынешнему поколению придется лечь на пути будущего политического процесса, позитивного, я надеюсь – в качестве удобрения. А вот наши дети, возможно, построят что-то более позитивное».

Москва, Татьяна Дорофеева

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