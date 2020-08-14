«Режим заканчивает свое существование, протесты будут нарастать»: судьба Лукашенко решится в ближайшие 48 часов

Судьба действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко и его политического режима решится в течение ближайших 48 часов. Как передает корреспондент РИА «Новый День», такое мнение высказали российские эксперты на пресс-конференции в Москве.

Как считает заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев, политический режим в Белоруссии в его нынешнем виде закончит свое существование в течение ближайших двух дней. «Я думаю, что судьба Лукашенко решится в ближайшие 48 часов. Уже есть информация, что остановилось минское метро, идет волна забастовок. Протесты прошли очень сложную эволюцию… Они дожали Лукашенко вчера, когда ОМОН исчез с улиц Минска. Я думаю, что режим заканчивает свое существование», – сказал он.

Эксперт Института развития интеграционных процессов Всероссийской академии внешней торговли Дмитрий Болкунец со своей стороны согласился, что уход Лукашенко с поста президента один из наиболее вероятных сценариев дальнейшего развития событий.

«Республика парализована: остановлены все крупные объекты, нефтяные предприятия, прекратил работу парк высоких технологий, ученики школы несут свои грамоты к школам и расклеивают их в знак протеста, что учителя так себя вели, выходят на забастовки медики, таксисты. Лукашенко проводит экстренное совещание. Думаю, в ближайшее время будет приято решение о введении чрезвычайного положения. Но это ничего не исправит. Для Лукашенко есть два выхода, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию насилия: первый – добровольная отставка», – сказал Болкунец.

Он также отметил, что, если Лукашенко заявит о своей отставке, полномочия перейдут премьер-министру Роману Головченко. «Он становится и.о., назначаются новые выборы и начинается процесс политических реформ, выборы нового состав парламента», – сказал эксперт.

«Второй вариант – Лукашенко старается удерживать власть на штыках, но это приведет только к ухудшению ситуации. Он больше не является лидером, которому верят, который может нацию сплотить. А силой удержать ситуацию в стране невозможно, нельзя танками загнать людей на улицы», – пояснил он.

При этом Болкунец обратил внимание, что внутренняя напряженность в стране, которая сформируется в результате такой политики, убьет инвестиционный климат. «Латвия уже заявила, что они не смогут провести чемпионат мира по хоккею в такой ситуации. При политической нестабильности в стране ждать, что инвесторы будут вкладывать в экономику, не приходится. Конечно, это будет бить по населению. Бунты будут нарастать», – сказал он.

Болкунец также предположил, что возможен третий сценарий, при котором Лукашенко «склонят за стол переговоров», и правительство вместе с национальной интеллигенцией попытается вывести страну из политического кризиса. «В любом случае, трансформации, которые мы сейчас наблюдаем, конечно, будут иметь далеко идущие последствия. Понятно, что Лукашенко – человек, который уйдёт из власти – это объективный процесс. В Белоруссии должны появиться адекватные силы», – заключил он.

Как сообщал «Новый День», политический кризис начался в Белоруссии после объявления 9 августа предварительных результатов выборов главы государства, согласно которым действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов, а его основной соперник, оппозиционный кандидат Светлана Тихановская – 10,9%.

За первые три дня протестов в Белоруссии задержаны более 6 тысяч человек, возбуждено около 40 уголовных дел о массовых беспорядках. В больницы попали более 200 человек.

При разгоне силовики избивали людей, применяли светошумовые гранаты, дубинки, водометы, резиновые пули.

В настоящее время в Белоруссии начинается всеобщая забастовка – сегодня к протестам присоединились работники нескольких десятков предприятий по всей стране. На акции солидарности на улицы в Минске выходят медики, учителя, работники культуры.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 14.08.20

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