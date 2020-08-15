Российские учителя требуют сделать вакцинацию от COVID-19 добровольной

Российские учителя начали сбор подписи под петицией правительству РФ, Минздраву и главе Роспотребнадзора Анне Поповой с требованием не принуждать педагогов к вакцинации от коронавируса до завершения всех испытаний препарата. Обращение профсоюза «Учитель» размещено на портале Сhange.org.

«Россия стала первой страной, создавшей вакцину от коронавируса. Но пока не завершена третья фаза клинических испытаний, задача которой – подтвердить безопасность и эффективность вакцины для различных групп пациентов, – говорится в петиции. – Эксперты отмечают, что не опубликованы результаты научных и клинических исследований, и выражают сомнения в том, что прививка безопасна».

В профсоюзе не исключили, что прививка нанесет вред здоровью людей, если начать ее применять немедленно, однако чиновники уже пообещали скорую вакцинацию сотрудников двух сфер – медицины и образования. Принудить учителей к вакцинации руководство школ по закону не может – однако «отказников» могут отстранить от работы. «Если федеральные власти примут решение о начале массовой вакцинации от коронавируса уже этой осенью, учителя и медики фактически станут опытной группой для испытания вакцины, – считают в профсоюзе. – С большой вероятностью на директоров школ и других учреждений будет оказано давление с целью убедить (читай: «найти способы заставить») всех работников сделать прививки».

В «Учителе» призвали коллег отказываться от использования недостаточно изученной вакцины всем трудовым коллективом, «поскольку отстранить весь коллектив от работы невозможно». «Чиновники будут вынуждены отменить распоряжение об обязательной вакцинации», – считают в профсоюзе.

Напомним, 11 августа президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия стала первой страной, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат «Спутник V» разработан в НИЦЭМ имени Гамалеи вместе с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ). Накануне «Коммерсант» сообщил, что согласно опросу сервиса «Справочник врача», почти 70% медиков признались, что не доверяют новой российской вакцине, так как научных данных о ее эффективности недостаточно.

Ранее сегодня стало известно о начале производства вакцины от коронавируса.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 15.08.20

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