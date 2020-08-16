Путин подтвердил готовность помочь Лукашенко

Президенты России Владимир Путин провел очередной раунд телефонных переговоров с белорусским лидером Александром Лукашенко о текущей ситуации в Белоруссии. Как сообщила пресс-служба Кремля, глава российского государства подтвердил готовность Москвы оказать помощь.

«Продолжено обсуждение сложившейся после президентских выборов ситуации в Белоруссии, в том числе с учётом оказываемого на республику давления извне. С российской стороны подтверждена готовность оказать необходимое содействие в разрешении возникших проблем на основе принципов Договора о создании Союзного государства, а также в случае необходимости по линии Организации Договора о коллективной безопасности», – говорится в сообщении пресс-службы президента РФ.

Накануне президент Белоруссии заявлял, что договорился с российским лидером о поддержке в случае кризиса в республике. «И мы договорились: при первом же нашем запросе будет оказана всесторонняя помощь по обеспечению безопасности Республики Беларусь», – цитирует Лукашенко РИА «Новости». По его словам, что есть также решение о взаимодействии по недопущению создания «кордона стран», отделяющих Россию от Запада.

Акции протеста в Белоруссии продолжаются с 9 августа после объявления ЦИК предварительных итогов выборов президента. Участники акций назвали сфальсифицированным результат, согласно которому более 80% получил Лукашенко. Жители республики требуют отстранения его от власти и проведения повторных, честных выборов.

Москва, Светлана Антонова

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