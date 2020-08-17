Правительство и Госдума готовятся внести поправки в КоАП

Правительство и все фракции Госдумы поддержали внесение в Кодекс об административных нарушениях (КоАП) новой статьи о наказании за неосвоение и срыв сроков по добыче полезных ископаемых, прописанных в лицензиях. По предварительным данным, размер штрафов составит 2-3 тысячи рублей, 20-40 тысяч и 300-500 тысяч соответственно, пишут «Известия».

С инициативой выступили депутаты заксобрания Татарстана. Авторы проекта пояснили, что из-за расхождения планов добычи и фактических цифр бюджеты страны ежегодно теряют огромные суммы. Так, только Татарстан недополучает налог на добычу полезных ископаемых в объеме 81,28 млн рублей в год.

«В настоящее время отсутствие административной формулировки не позволяет в полной мере применять меры воздействия при выявлении нарушений выполнения условий, предусмотренных лицензией, и требований утвержденного в установленном порядке технического проекта разработки месторождения», – говорится в сопроводительных документах.

По данным издания, правительство и все думские фракции поддержали законопроект. Более того, в Госдуме сделать наказание более жестким, либо увеличив сумму штрафов, либо лишая лицензии на добычу. Как отметил глава комитета по энергетике, член фракции «Единая Россия» Павел Завальный, «вопрос эффективности недропользования очень актуальный». «У нас, к сожалению, экономика в большей степени ресурсная, а характер ее использования лицензионный. Сейчас очевидно, что эта проблема назрела и ее надо решать. А что касается соразмерности штрафов, думаю, когда законопроект будет рассматриваться Госдумой, то это будет предметно обсуждаться: и какие суммы, и для кого. Но если уж купил лицензию, то отрабатывай ее», – сказал он.

Как пояснил эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков, для крупных компаний наказание действительно должно быть более существенным. «Зачастую крупные компании берут лицензии, чтобы они не достались конкурентам. То есть для того, чтобы застолбить за собой участок, а потом ничего не делать. Подтолкнуть их к работе было бы полезной мерой, другой вопрос, что штрафы, предложенные в законопроекте, несоразмерны возможностям компаний, которые ворочают миллиардами. Заплатить 300 или 500 тысяч рублей для них ничего не стоит», – считает он.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 17.08.20

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