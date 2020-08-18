«Время работает против Лукашенко»: смена власти в Белоруссии становится неизбежной

В ближайшее время в Белоруссии возможна эскалация политического кризиса, что может привести к передачи власти от действующего президента Александра Лукашенко к оппозиции. Такое мнение в интервью РИА «Новый День» высказал президент Центра социальных и политических исследований «Аспект» Георгий Федоров. Эксперт обратил внимание, что штаб Светланы Тихановской уже дал сигнал элитам о готовности взять управление страной на фоне деморализации основной массы силовиков.

«Время работает против Лукашенко: кого бы он ни награждал, все равно сотрудники правоохранительных органов во-первых, столкнулись с беспрецедентным для себя сопротивлением со стороны части общества, – отметил Федоров. – Во-вторых, информационная кампания [оппозиции] по неоправданной жестокости была довольно эффективной, и многие силовики просто деморализованы, потому что они понимают, что совершали преступление. Ну и окончательный маркер того, что белорусский президент обречен – это то, что международное сообщество не признало эти выборы, не признает их легитимными. Это оказывает моральную поддержку протестующим, что довольно сильно сужает возможность маневра для Лукашенко».

Сегодня стало известно о том, что президент Белоруссии наградил более 300 сотрудников силовых ведомств медалями «За безупречную службу», указ он подписал 13 августа – после самых жестоких разгонов протестующих граждан. Белорусские оппозиционные телеграм-каналы сразу же объявили, что большинство из награжденных – представители внутренних войск, которые активнее других участвовали в массовых расстрелах мирных демонстрантов.

«Есть определенная логика революционных событий – а в том, что там революционные события, ни у кого нет сомнений: как только люди перестают бояться, а протесты касаются больших масс, тогда происходят лавинообразные события, – пояснил Федоров. – Так называемое послушное неактивное большинство начинает искать более сильного, и переходит на его сторону. В данном случае оппозиция выбрала довольно гармоничную тактику, так что уже через неделю протестов наиболее значительная часть общества оказалась на их стороне».

Как считает эксперт, свое численное преимущество оппозиция успешно демонстрирует на митингах, забастовках и в ходе давления на власть в регионах страны. «Стачки» на предприятиях пока только набирают силу, однако совершенно четко видно усиление этого движения, как по численности бастующих, так и по качеству их действий. «Такие процессы, как правило, начинаются не массово, а постепенно, – подчеркнул он. – Традиционно белорусские рабочие были настроены пролукашенковски, это удар по его избирателю». На этом фоне поездка президента на МЗКТ, куда Лукашенко прибыл утром в понедельник вместе с сыном на вертолете, и с рабочими общался в окружении многочисленной личной охраны, выглядит довольно слабо. Попытки разрулить ситуацию старым методом – собственной харизмой, силой и страхом – не приводят к результату, что еще больше мотивирует оппозицию, пояснил собеседник агентства.

Кандидат в президенты республики Светлана Тихановская при этом выведена из-под удара – она находится в Литве, однако ее штаб уже создает координационный совет для трансфера власти. «У оппозиции нет задачи разрушить государственность Белорусии, потому что тогда может прийти к власти любая крупная вооруженная политическая сила, – полагает Федоров. – В данном случае нужен легитимный переход власти, и Тихановская как раз под это, как временный президент, абсолютно подходит. Я думаю, что какие-то переговоры по этому поводу уже ведутся. Лукашенко будет вынужден отдать власть Тихановской, которая сразу выполнит ряд своих обещаний – например, выпустить всех политических заключенных и назначить новые выборы, что вполне устраивает оппозицию».

Эксперт отметил, что элиты уже получили сигнал от Тихановской и ее штаба, что она готова брать власть: фактически речь идет о создании теневого правительства и комитета по передаче власти. «Это классическое двоевластие, и как бы кто к Тихановской не относился, понятно, что она находится вне страны, тем не менее, это второй для многих легитимный источник власти в будущей Белоруссии», – считает Федоров.

По его оценке, на этом фоне заявления Лукашенко, что новые выборы могут быть назначены только после его смерти, не стоит принимать всерьез: никто из лидеров такого порядка, попав в аналогичную ситуацию, не говорил, что готов отдать власть. Собеседник агентства напомнил о ситуации с президентом Украины Виктором Януковичем, для которого все же наступил момент потери власти. «На Лукашенко идет психологическое давление, и, я думаю, что рано или поздно он все равно будет вынужден психологически сломаться и передать власть, – считает президент ЦСПИ «Аспект». – Он уже начал переговоры по поводу конституционной реформы, и возможной передачи власти. Но я думаю, что стратегия оппозиции такая: никаких конституционных реформ, сначала передача власти, а дальше уже разговариваем обо всем остальном».

Как считает эксперт, надежда белорусского президента военную помощь из России понятна: несмотря на всю риторику Лукашенко, РФ – ближайший сосед республики, белорусская экономика инкорпорирована в российскую, и связи между двумя государствами объективно очень крепки. Однако в ситуации с необходимостью удержать власть любой ценой Лукашенко вряд ли может рассчитывать на военную помощь от России, для этого нет никаких предпосылок, полагает собеседник РИА «Новый День».

«Предпосылки на Украине или в Крыму были налицо, потому что там огромное количество пророссийского населения, которое хотело и жаждало этого. В данном случае в Белоруссии все население довольно хорошо относится к России и повод ввода войск – ничтожный, только с точки зрения укрепления именно Лукашенко – констатировал Федоров. – С моей точки зрения, этот вопрос довольно спорный. Если эти действия произойдут, они, мне кажется, будут иметь довольно серьезные негативные последствия в стратегическом плане, учитывая, что белорусы – это народ довольно миролюбивый, но очень пассионарный с точки зрения действий к людям, которые вторгаются». К тому же «сам Лукашенко не является последовательным человеком в своих высказываниях и действиях, и может опять показать многовекторность, которая многих не устроит», добавил он. Внутренние и внешние проблемы для России в случае оказания белорусскому президенту такой помощи очевидно окажутся весомее любых плюсов в этой ситуации.

«Я не имею никаких иллюзий по поводу штаба Тихановского и тех сил, которые за ним стоят. Я не считаю, что это спасение для Белоруссии со стратегической точки зрения. Но Тихановская и те силы, которые вокруг нее сконцентрировались, все быстрее становятся реальной силой, которая, скорее всего, будет у власти дальше», – подчеркнул президент Центра социальных и политических исследований.

Попытка самого Лукашенко применить войска для разгона протестующих приведет к обратному результату: запуску быстрого процесса деморализации армии и перехода ее на сторону оппозиции.

По мнению эксперта, в ближайшее время возможна эскалация политического кризиса, поскольку массовые выступления в Белоруссии идут вторую неделю. «Если посмотреть, как происходили во многих странах так называемые «бархатные революции», то очень часто происходит какой-то символический акт: условно – либо захват Зимнего, захват парламента, какой-то государственной резиденции, как было у Януковича, и уже после этого формально происходит полная дезорганизация власти, а народ с удовлетворением понимает, что революция завершилась, – пояснил Федоров. – Пока [в Белоруссии] такого акта нет, но, с моей точки зрения, есть несколько вариантов того, каким он может быть. Первый – в Минске может быть сконцентрировано огромное количество людей со всей страны по призыву: «Диктатор Лукашенко» не отдает власть, и надо всему белорусскому обществу прийти в Минск, и показать свою силу!». Если, например, в Минске будет миллион человек со всей Белоруссии, то это будет как раз финальным актом вот этой «белой революции». Второй – попытка столкновения с силовиками и заход в задние, где потом будет объявлено о том, что, так скажем, тиран низвергнут».

Согласно прогнозу Федорова, эскалация не заставит себя долго ждать, а статус кво с демонстрациями и забастовками не может тянуться долго. Финальный акт, очевидно, произойдет на следующей неделе. «По логике жанра люди мобилизованы, серьезно взвинчены, и на месяцы такая история не может затянуться, – уверен собеседник агентства. – Тогда вообще все это заглохнет, что совершенно не входит в планы оппозиции. Но судя по тому, как она действовала, у нее есть какой-то стратегический план: что делать, в какой период времени, что подключать, какие силы и какие действия. Пока мне кажется, что оппозиция довольно грамотно действует в рамках той стратегии ненасильственной борьбы, которую она выбрала – и довольно успешно».

Как сообщал «Новый День», массовые акции протеста в Белоруссии начались 9 августа после объявления ЦИК республики предварительных итогов президентских выборов, согласно которым более 80% набрал действующий глава государства. В первые дни силовики жестко разгоняли протестующих, применяя слезоточивый газ, резиновые пули, светошумовые гранаты и даже боевые патроны. Более 200 человек оказалось в больницах, медики рассказывали о тяжелораненых. Около 7 тысяч человек было задержано, многие были серьезно избиты ОМОНом при задержании, в автозаках и ИВС. Белорусские телеграм-каналы сообщают, что местонахождение десятков человек до сих неизвестно. Официально сообщалось о двоих погибших в ходе протестов. 14-летний подросток в Минске был выпущен из ИВС и сейчас находится в коме в детской больнице.

Москва, Татьяна Дорофеева

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