В Москве водители «скорой» пожаловались Путину на отсутствие «ковидных» выплат

В Москве водители санитарного транспорта скорой помощи обратились к президенту РФ Владимиру Путину с жалобой о том, что им отказывают в «коронавирусных» доплатах. Вину за это в профсоюзе СОЦПРОФ ГУП «Мосавтосантранс» возложили на заместителя министра здравоохранения РФ Татьяну Семёнову, которая своим письмом сузила круг получателей «президентской выплаты». Обращение к главе государства подписали более 50 человек, документ передан сегодня в приемную Путина.

Доплату за работу в условиях пандемии коронавирусной инфекции не получили водители санитарного транспорта, который перевозит анализы в лабораторию, а также те, кто доставляет врачей на дом к «ковидным» пациентам для амбулаторного лечения, сообщают «Открытые медиа» со ссылкой на главу профсоюзной организации СОЦПРОФ ГУП «Мосавтосантранс» Владимира Ивашкина. Речь идет, в частности, о стоматологических бригадах, медиках, проводящих гемодиализ на дому, а также о водителях, транспортирующих трупы. Сотрудники, находящиеся за рулем таких автомобилей, вынуждены контактировать с носителями вируса, отмечают в профсоюзе.

«Профсоюз считает, что выдача помощи за работу в условиях коронавируса в виде стимулирующей выплаты за особые условия труда и дополнительную нагрузку оказалась ограничена, в частности, из-за письма замминистра здравоохранения Татьяны Семёновой», – говорится в обращении водителей к президенту Путину.

По словам авторов обращения, чиновница решила сузить круг получателей надбавок до «медицинских работников специализированных выездных бригад скорой медицинской помощи и водителей» – то есть водители санитарного транспорта в это число не вошли.

В Москве выплаты не получили более 500 водителей московского санитарного транспорта. Обращение в Минздрав не помогло: там заявили, что согласно постановлению правительства, выплаты им не полагаются.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 18.08.20

Евросоюз готовит новые санкции для Белоруссии. / Мэрия Москвы «амнистировала» депутатов, оспоривших автоматические штрафы во время самоизоляции. / «Время работает против Лукашенко»: смена власти в Белоруссии становится неизбежной. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»