«Огромные потери»: нефтяники во главе с Сечиным пожаловались Путину на минфин

Крупнейшие российские нефтяные компании пожаловались президенту РФ Владимиру Путина на попытку министерства финансов увеличить налоги. Письмо подписали главы «Роснефти» Игорь Сечин, ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов, «Газпром нефти» Александр Дюков, «Татнефти» Наиль Маганов и «Зарубежнефти» Сергей Кудряшов.

Как пишет «Коммерсант», конфликт между нефтяниками и Минфином возник из-за попыток последнего скорректировать налог на дополнительный доход (НДД) и льготы по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ). Инициатором жалобы, по данным издания, была «Роснефть».

По мнению минфина, корректировка необходима для компенсации около 200 млрд рублей, «выпавших» из бюджета в 2019 году из-за перешедших на НДД месторождений. В случае реализации этих планов основными пострадавшими станут «Газпром» и «Роснефть», поскольку в основном именно их месторождения входят во вторую группу НДД с объемом добычи 26 млн тонн в год. В целом на месторождения с НДД в России приходится около 50 млн тонн в год. От инициативы минфина пострадают и другие компании.

В жалобе Путину главы нефтекомпаний пишут, что минфин опять «изменяет правила налогообложения в нефтяной отрасли, нарушая принцип финансовой стабильности». Дело в том, что режим НДД был введен в качестве эксперимента в 2019 году, и отрасль рассчитывала на неизменные правила игры в течение пяти лет. По словам нефтяников, дополнительные инвестиции в месторождения на НДД уже составили 110 млрд рублей, а бюджет за пять лет может получить 180 млрд рублей дополнительных доходов.

В минфине, напротив, отмечают, что у пяти крупнейших нефтяных компаний инвестиции совершенно не изменились, зато дивиденды за это время выросли в два раза – на 500 млрд рублей.

Нефтяники считают, что если Минфин реализует новые планы, то за десять лет добыча проектов с НДД снизится на 340 млн тонн, инвестиции – на 2,3 трлн рублей, а бюджет потеряет 2,5 трлн рублей, предупредили президента главы нефтяных компаний. Это приведет к тому, что общий негативный эффект для экономики России может составить 13 трлн рублей. Издание отмечает, что никаких расчетов и предпосылок для таких выводов авторы жалобы не привели.

Кроме того, в письме идет речь еще об одной инициативе минфина – пересмотре понижающего коэффициента (КВ) к ставке НДПИ для выработанных месторождений. Это самая крупная льгота для нефтяников, она распространяется более чем на 100 млн тонн ежегодной добычи. При реализации идеи налоговая нагрузка возрастет на 140 млрд рублей в год.

В целом такие новшества обернутся для России в ближайшие 10 лет падением добычи более чем на 270 млн тонн, бюджет потеряет 2 трлн рублей, а россияне – 35 тысяч рабочих мест, заявили главы нефтекомпаний, предложив сохранить существующее положение до 2025 года.

По данным газеты, глава государства поручил вице-премьеру Юрию Борисову рассмотреть жалобу и представить предложения.

Москва, Татьяна Дорофеева

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