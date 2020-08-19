В Госдуму внесен законопроект о едином номере для вызова экстренных служб

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о введении на всей территории страны единого номера вызова экстренных служб «112». Принятие этого документа в условиях коронавирусной угрозы должно быть обеспечено в приоритетном порядке, говорится в пояснительной записке.

В финансово-экономическом обосновании к законопроекту говорится, что его реализация не потребует дополнительных затрат из федерального бюджета, поскольку финансирование создания системы-112 шло в рамках федеральной целевой программы (ФЦП) «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» в Российской Федерации на 2013 – 2017 годы». МВД и ФСБ полностью выполнили свою работу, МЧС в этом году завершает оснащение диспетчерских пожарных служб. При этом в рамках программы МЧС России заключило соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета с 76 субъектами РФ. ФЦП завершилась в 2017 году, и теперь регионы самостоятельно финансируют развитие, доработку и эксплуатацию систем-112. Так, на создание этой системы в 2020 году субъекты РФ совокупно потратят 7681,1 млн рублей, на эксплуатацию – 1 млрд 995 млн рублей, на развитие – 765 млн рублей.

Законопроект разработало МЧС в соответствии с указанием президента РФ. Уже сейчас единый номер 112 работает в Московской, Калининградской, Ростовской, Амурской областях, Татарстане и ряде других, отмечается в пояснительной записке. «Принятие законопроекта позволит не только существенно оптимизировать функционирование системы вызова экстренных оперативных служб в РФ, но и распространить имеющиеся передовые практики на всей территории Российской Федерации», – говорится документе.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 19.08.20

Мэрия Москвы: для возвращения режима самоизоляции нет предпосылок. / Избирком Москвы «закрылся» от СМИ. / Финляндия закрывает границы для граждан десяти стран. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»