«Платят меньше 200 рублей»: учителя в регионах остались без «ковидных» доплат за ЕГЭ

В большинстве регионов власти, несмотря на заявления минпросвещения РФ, не стали повышать выплаты за работу на ЕГЭ во время пандемии коронавируса. Мониторинг ситуации в этой сфере провел профсоюз «Учитель». Оказалось, что в некоторых областях преподаватель получал менее 200 рублей в день.

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов еще в июне выступил с рекомендациями о введении дополнительных выплат педагогическим работникам, которые участвовали в организации и проведении ЕГЭ в 2020 году. После этого профсоюз «Учитель» направил запросы в органы власти во все регионы России.

«Как показывают результаты мониторинга, только 21 регион своевременно откликнулся на рекомендации Министерства просвещения по поводу введения дополнительной выплаты педагогам за сложные условия работы на ЕГЭ-2020, – сообщили корреспонденту РИА «Новый День» в профсоюзе. – В пяти регионах была введена дополнительная однократная выплата, а в 16 – увеличен размер компенсации организаторам и другим занятым на ГИА, который будет действовать и в следующие годы».

Самое серьезное увеличение оплаты произошло в Калмыкии: в 9 раз для организаторов в аудитории – до 900 рублей за экзамен, и в 8 раз – для организаторов вне аудитории – до 800 рублей за экзамен.

Еще в 12 регионах РФ, в том числе в Москве, повышение выплат на момент запроса было в стадии обсуждения. В 25 регионах власти вообще не ответили на законный запрос профсоюза. В 22 субъектах решили оставить оплату учителям за ЕГЭ такой же, как она была ранее.

«Напомним, ЕГЭ в этом году проходили в самый жаркий месяц лета, учителя были вынуждены работать в масках и перчатках, количество аудиторий для экзаменов было увеличено с целью соблюдения социальной дистанции, – подчеркнули в «Учителе». – Ради проведения ЕГЭ многие учителя были вынуждены прервать отпуска. Размер компенсации за работу на ГИА устанавливают субъекты федерации на свое усмотрение».

В ряде регионов, таким образом, оплата учителям за работу организаторами осталась чисто символической: менее 200 рублей в день. При этом за нарушение правил проведения госэкзамена учителя могут оштрафовать на сумму до 40 тысяч рублей, обратили внимание в профсоюзе.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 20.08.20

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