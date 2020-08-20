Минск под колпаком санкций Запада: вступление Белоруссии в ВТО снова может быть заморожено

Политическая турбулентность в Белоруссии ставит крест на присоединении республики к Всемирной торговой организации (ВТО) в 2020 году. Как передает корреспондент РИА «Новый День», такое мнение высказали российские эксперты на пресс-конференции в Москве.

В частности, профессор факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ, ведущий научный сотрудник ИМЭМО РАН им. Е.М. Примакова Алексей Портанский отметил, что внутриполитический кризис в Белоруссии влечет приостановку внешнеполитической деятельности. «В ситуации, которая сейчас сложилась в соседней республике, всякая международная активностью может быть приостановлена. Были ожидания (что Белоруссия вступит в ВТО), но сейчас нет оснований надеяться, что это случится в 2020 году», – сказал он.

Завкафедрой торговой политики НИУ ВШЭ Максим Медведков согласился, что политика сильно влияет на перспективы членства в торговой организации. «До 2016 года присоединение Белоруссии к ВТО было просто заморожено по политическим соображениям. Думаю, это может повториться. На сегодняшний день существенная часть переговоров не завершена. В том случае, если будут приняты санкции против руководства Белоруссии, нельзя исключать, что санкции будут приняты и в отношении многих процессов, в которых Белоруссия участвует на международной арене», – пояснил он.

При этом Портанский обратил внимание, что оттягивание вступления Белоруссии в ВТО негативно скажется на России и других соседних государствах.

«Мы желаем близкой братской республике успешного завершения процесса присоединения. Это имеет важное значение для Евразийского экономического союза. В нем сейчас только Белоруссия не является членом ВТО», – заключил эксперт.

Как сообщал «Новый День», политический кризис начался в Белоруссии после объявления 9 августа предварительных результатов выборов главы государства, согласно которым действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов, а его основной соперник, оппозиционный кандидат Светлана Тихановская – 10,9%.

За первые три дня протестов в Белоруссии задержаны более 6 тысяч человек, возбуждено около 40 уголовных дел о массовых беспорядках. В больницы попали более 200 человек.

При разгоне силовики избивали людей, применяли светошумовые гранаты, дубинки, водометы, резиновые пули.

К концу недели в Белоруссии началась всеобщая забастовка – к протестам присоединились работники нескольких десятков предприятий по всей стране. На акции солидарности на улицы в Минске выходят медики, учителя, работники культуры.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 20.08.20

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