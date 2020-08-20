российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 20 августа 2020, 18:03 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное, Интервью

Правительство РФ назначило руководителя Рособрнадзора

На должность главы Рособрнадзора назначен Анзор Музаев. Ранее он исполнял обязанности руководителя этой службы.

О назначении Музаева сегодня сообщила пресс-служба Рособрнадзора. Соответствующее распоряжение правительства было подписано 18 августа.

Ранее возглавлявший Рособрнадзор Сергей Кравцов в феврале при формировании нового состава правительства был назначен министром просвещения РФ. Исполнение обязанностей главы Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки в феврале было возложено на его заместителя Музаева.

В апреле Музеев высказался против отмены ЕГЭ или проведения экзаменов в дистанционном формате в условиях пандемии, пояснив, что это вызовет в обществе «огромный дискомфорт». В результате ЕГЭ были перенесены.

Москва, Виктория Попова

Москва. Другие новости 20.08.20

В Подмосковье отменят самоизоляцию для пенсионеров и хронических больных. / Дело трех полицейских: завершено расследование убийства отца чемпиона ММА. / Обнародована инструкция по применению вакцины от коронавируса: противопоказания и «побочка» (СПИСОК). Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / правительство РФ

«Платят меньше 200 рублей»: учителя в регионах остались без «ковидных» доплат за ЕГЭ

В Госдуму внесен законопроект о едином номере для вызова экстренных служб

«Огромные потери»: нефтяники во главе с Сечиным пожаловались Путину на минфин

В Москве водители «скорой» пожаловались Путину на отсутствие «ковидных» выплат

Мишустин анонсировал расширение программ «Дальневосточный гектар» и «Дальневосточная ипотека»

Российские власти сэкономят десятки миллиардов на искусственном интеллекте

Правительство и Госдума готовятся внести поправки в КоАП

Кабмин одобрил идею штрафовать за срыв сроков разработки месторождений

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Дальний Восток, Москва, Северо-Запад, Челябинск, Поволжье, Сибирь, Урал, Центр России, Юг России, Наука, Общество, Россия, правительство РФ,