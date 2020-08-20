Правительство РФ назначило руководителя Рособрнадзора

На должность главы Рособрнадзора назначен Анзор Музаев. Ранее он исполнял обязанности руководителя этой службы.

О назначении Музаева сегодня сообщила пресс-служба Рособрнадзора. Соответствующее распоряжение правительства было подписано 18 августа.

Ранее возглавлявший Рособрнадзор Сергей Кравцов в феврале при формировании нового состава правительства был назначен министром просвещения РФ. Исполнение обязанностей главы Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки в феврале было возложено на его заместителя Музаева.

В апреле Музеев высказался против отмены ЕГЭ или проведения экзаменов в дистанционном формате в условиях пандемии, пояснив, что это вызовет в обществе «огромный дискомфорт». В результате ЕГЭ были перенесены.

Москва, Виктория Попова

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