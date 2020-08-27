«Резерв из силовиков уже сформирован», – Путин назвал условие ввода российских сил в Белоруссию

Россия сформировала спецрезерв из сотрудников правоохранительных органов, который будет введен в Белоруссию в рамках международных договоров при эскалации ситуации в стране. Об этом сегодня в интервью на канале «Россия 1» заявил президент РФ Владимир Путин. Он подтвердил соответствующую договоренность с главой Белоруссии Александром Лукашенко.

«Действительно, в рамках договоров о Союзном государстве и о коллективной безопасности (ОДКБ) есть соответствующие статьи, которые говорят о том, том все государства-члены этих организаций, в том числе Союзного государства, должны оказывать друг другу помощь в защите суверенитета и внешних границ, и в защите стабильности, – заявил Путин. – В этой связи, конечно, у нас есть обязательства перед Белоруссией, и Александр Григорьевич Лукашенко так и поставил вопрос: о том, что хотел бы, чтобы мы оказали при необходимости ему соответствующую помощь».

«Я сказал, что Россия исполнит все свои обязательства, – сообщил президент. – Александр Григорьевич попросил меня сформировать определенный резерв из сотрудников правоохранительных органов – и я это сделал».

При этом лидеры стран договорились, что этот резерв «не будет использован до тех пор, пока ситуация не будет выходить из-под контроля, и пока экстремистские – я хочу это подчеркнуть – элементы, прикрываясь политическими лозунгами, не перейдут определенных границ, и не приступят просто к разбою, не начнут поджигать машины, дома, банки, пытаться захватывать административные здания и так далее», пояснил Путин.

Пока такой необходимости нет, и Лукашенко с этим согласен, отметил глава российского государства.

«Мы исходим из того, что все имеющиеся сегодня в Белоруссии проблемы будут решатся мирным путем», – заключил он.

При этом Путин заявил, что, на его взгляд, «правоохранительные органы Белоруссии ведут себя достаточно сдержанно, несмотря ни на что», а сейчас ситуация в стране уже выравнивается.

В целом же Россия в ситуации с Белоруссией ведет себя «гораздо более сдержано и нейтрально», «чем многие другие страны и европейские и те же самые США», считает российский лидер.

«Мы исходим из того, что всем участникам этого процесса хватит здравого смысла спокойно без крайностей найти выход, – сообщил он. – Конечно, если люди вышли на улицу, все должны с этим считаться, слышать это, реагировать. Но, кстати говоря, президент Белоруссии ведь и сам сказал, что он готов рассмотреть возможность проведения конституционной реформы, принятия новой Конституции, проведения новых выборов – и парламентских, и президентских выборов – в рамках новой Конституции. Но за рамки действующей Конституции нельзя выходить».

Что касается создания «каких-то непредусмотренных основным законом страны органов, которые пытаются захватить власть», то Конституционный суд страны назвал это абсолютно недопустимым. «И с этим трудно не согласиться», – подчеркнул Путин.

Инцидент с задержанием россиян в Белоруссии президент РФ назвал совместной операцией украинских и американских спецслужб. Людей, по его словам, использовали втемную, в качестве ударной силы для раскачивания предвыборной ситуации в стране.

Москва, Татьяна Дорофеева

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