«Я отморозок, со мной не связывайтесь»: Лукашенко играет в стиле «безумца Никсона»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко «играет в стиле Никсона», позируя с автоматом наперевес и изображая безумца, от которого можно ждать всего, что угодно. Такое мнение высказал научный руководитель Института проблем глобализации, экономист Михаил Делягин на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент РИА «Новый День». Недавнее эпатажное появление белорусского лидера ориентировано на организаторов минских протестов, полагает эксперт.

«Это был сигнал, адресованный не только силовым структурам, это был жест, адресованный организаторам – «ребята, я отморозок, со мной не связывайтесь, я в вас буду стрелять». В этом смысле он сыграл в стиле Никсона (Ричард Никсон – 37-й президент США), который выстраивал образ агрессивного неадекватного безумца», – сказал Делягин.

Он обратил внимание, что Лукашенко очень четко отделяет массу протестующих от организаторов протеста. «Он считает, что масса – это те, кого «бес по путал», но организаторы – безумные одичалые люли, с которыми бессмысленно о чем-то разговаривать, которые понимают только грубую силу», – сказал Делягин.

Эксперт напомнил, что основная борьба официальных властей была направлена на нейтрализацию координаторов.

«Обратите внимание, после первых трех дней они сообщили, что нейтрализовали оргструктуру протеста, показали какого-то бедолагу с кучами денег. После этого они включили социальные сети и мобильную связь. А последующие события показали, что они правы – численно протест нарастал, но уже не оказалось неизвестных снайперов, которые должны были быть, и не было радикализации протеста», – сказал он.

Руководитель центра экономических исследований Института нового общества Василий Колташов, также присутствовавший на мероприятии, однако заметил, что в политическом смысле Лукашенко все равно проигрывает и поддержка силового блока, на которую он рассчитывает, не так незыблема, как может показаться.

«Мы обсуждаем ситуацию длительной политической кампании. Очевидно, что августом все не закончится. То, что Лукашенко показал силовому аппарату, что он с ним, не означает, что развитие экономического кризиса в Белоруссии не будет провоцировать развал силового аппарата… Может хватить нескольких батальонов, чтобы режим пал. Политически Лукашенко уже потерпел в глазах общества поражение», – сказал Колташов.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 27.08.20

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