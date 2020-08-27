Катастрофа Лукашенко: движущей силой протестов оказалась «женская обида»

Женское лицо белорусского протеста становится катастрофой для действующего президента республики Александра Лукашенко. Такое мнение, как передает корреспондент РИА» Новый День», было высказано сегодня на пресс-конференции в Москве.

Комментируя ситуацию в Белоруссии, доцент кафедры стран постсоветского зарубежья РГГУ Александр Гущин подчеркнул, что бывший кандидат в президенты Светлана Тихановская не дотягивает до настоящего национального лидера. В то же время он отметил, что за нее сыграл гендерный фактор.

«В этом архаичность Лукашенко, когда он, выступая на каком-то заводе, говорил, что все это не для женщин. Оказалось, нет: ситуация оппозиционно настолько разогрета, что именно образ слабой женщины, у которой еще и супруг задержан, в тактическом коротком промежутке сыграл лучше», – сказал он.

Руководитель центра экономических исследований Института нового общества Василий Колташов согласился, что женский вопрос в нынешних протестах в Белоруссии имеет немаловажное значение. Более того, как считает эксперт, активное участие женщин в протестах является «крупной катастрофой Лукашенко».

«То, что в протест влилось огромное число молодых женщин и женщин среднего возраста, делает ситуацию катастрофической. Эта группа достаточно конформистская. Как нужно было их достать, какое нужно было допустить количество ошибок, в том числе политологических, чтобы оказаться против той группы?» – сказал он.

«Там, где выступали женщины, мужчины будут действовать более твердо. Это говорит об устойчивости и последовательность процесса. Я не знаю, как Лукашенко будет ее решать», – добавил Колташов.

По его мнению, одной из важных причин «женской обиды» на Лукашенко стала утечка мозгов и трудовая миграция.

«Обратите внимание, какой процент образованных граждан Белоруссии находится за пределами страны – в Москве, в Петербурге, в Варшаве. Женщины, которые находятся в режиме биосоциального отбора более интересного спутника жизни, в один момент обнаруживают, что он уехал из Белоруссии, потому что там непригодная среда для существования. Это я говорю про женскую обиду на Лукашенко. Вместо реальных мужчин остались не очень интересные и Лукашенко в телевизоре. Тут никакие слова про стабильность не помогут», – заявил он.

Все это показывает, что белорусское общество больше не готово закрывать глаза на недостатки лидера и требует от него реальных действий, полагает Колташов.

«Он больше не воспринимается как «батька». Общество, которое воспринимало его как патриархального отца, прощало его словечки, смаковало их, стало люто не любить эти фразы и требовать взрослой политики и взрослой экономики», – заключил эксперт.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 27.08.20

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