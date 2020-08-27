«Лукашенко и Белоруссия обречены»: Москва не оставила Минску шансов

Экономический застой в России – трагедия постсоциалистического пространства, которая уже коснулась Украины и сейчас перекинулась на Белоруссию. Как считает научный руководитель Института проблем глобализации, экономист Михаил Делягин, именно это привело Белоруссию в нынешний стратегический тупик и поставило крест на более тесной интеграции между Москвой и Минском. Такое мнение он высказал на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент РИА «Новый День».

По словам эксперта, Лукашенко, а с ним и Белоруссия в стратегическом плане обречены.

«Лукашенко сохранил экономику, более того, он развил экономику. Но выросло следующее поколение, которое не помнит период с 1992-1994 года и белорусскую либеральную мечту, которое хочет прогресса и образ будущего. Лукашенко вместо этого выбрал оборонительную позицию и указывает, чего за это время добились. Но самый лживый образ будущего всегда выигрывает у настоящего и прошлого – это закон природы. Поэтому, когда либеральная оппозиция в стиле 90-го года начинает манить неизвестно чем, она выигрывает. То есть, в тактическом плане она сейчас проиграла, но в стратегическом плане Лукашенко обречен, и Белоруссия обречена», – сказал Делягин.

Он пояснил, что в значительной степени это связано с российской стагнацией.

«На какие рынки может работать Белоруссия? Здесь та же трагедия, что у всего постсоциалистического пространства: вся Восточная Европа может существовать только при условии модернизации России. Других рынков для них в принципе в мире нет. Когда в России нет модернизации, они обречены на смерть, что мы в Белоруссии и наблюдаем», – отметил эксперт.

По его словам, в 2018 году экономика Белоруссии уже значительно пошатнулась из-за российского налогового маневра.

«Налоговой маневр в 2018 году был нужен для сокращения поддержки Белоруссии. Кстати, мы дестабилизировали белорусскую экономику этим действием. Лукашенко по пути МВФ пошел на урезание социальных гарантий именно в результате налогового маневра. Такая же ситуация была в 2012 году, когда мы присоединились в ВТО – после этого наша экономика прекратила развиваться, а украинская экономика, которая шла 4-5% в год, ушла в ноль. Они именно этого не выдержали», – считает экономист.

По его словам, учитывая российские реалии, положение белорусского лидера незавидное.

«Реальной перспективы Белоруссии в отсутствии модернизации России – нет. Разве что угроза военного вторжения в Россию с целью принудить нас к модернизации, но понятно, что в Белоруссии никто такими категориями не мыслит», – отметил он.

Как считает эксперт, антироссийская риторика Лукашенко обусловлена тем, что «российская бюрократия платит тем, кто ее ненавидит».

«Польское руководство русских ненавидит, предъявляет огромные претензии «Газпрому», «Газпром» платит как зайчик. Украина – тоже самое: вздорные претензии, нелепый суд, но «Газпром» снова платит, как зайчик. Логика Лукашенко понятна: если Россия платит за ненависть к себе, давайте я тоже вас понанавижу, раз уж вы не платите за дружбу. Последний всплеск антироссийской риторики Лукашенко, возможно, был вызван именно этим», – отметил Делягин.

При этом он выразил уверенность, что ждать интеграции с Белоруссией – глупо. «У него цивилизованное общество в отличие от нашего. При всех его недостатках, у него социальная сфера осталась: если кто-то заикнется про оптимизацию, он сядет в тюрьму, а не в правительство; у него нет олигархов; за коррупцию сажают опять-таки в тюрьму, а не в руководство. Интеграция требует оздоровления России. Понятно, что наши одичалые об этом не способны даже помыслить. Если они будут требовать от Лукашенко интеграции под реструктуризацию долгов – это немного странно», – заключил он.

Москва, Мария Вяткина

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