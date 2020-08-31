Министр просвещения Сергей Кравцов отметил богатый ассортимент меню в московских школах

Ежегодное заседание Общероссийского родительского собрания прошло в столичной школе №1539 в онлайн-режиме. В ходе встречи министр просвещения РФ Сергей Кравцов ответил на вопросы мам и пап и продегустировал школьное меню.

С 1 сентября тысячи школьников вновь вернутся за парты. В преддверии начала учебного года Кравцов провел традиционное заседание Общероссийского родительского собрания. Дистанционная встреча состоялась на базе школы №1539. В разговоре также приняли участие министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко и руководитель фонда «Талант и успех» Елена Шмелева.

Один из самых волнующих вопросов для родителей – качество питания. Многие мамы и папы переживают, что во время учебы их ребенок может оставаться голодным.

Между тем, чтобы не быть голословными, рассказывая о высоком качестве детского питания, министры решили воспользоваться тем, что собрание проводится в школе, и отправились в столовую образовательного учреждения.

Сотрудники пищеблока не только во всех подробностях рассказали гостям о работе кухни, но и предложили продегустировать ежедневное меню столичного школьника. Чиновникам, как во время стандартного обеденного перерыва, предложили на выбор несколько вариантов первых и вторых блюд, салатов и напитков. Дегустаторы отметили, что среди представленных вариантов широкий ассортимент, поэтому каждый может найти что-то на свой вкус. Несколько видов супов, запеченное мясо и птица, тушеная рыба, паровые котлеты и тефтели, крупы, макароны, отварной и пюрированный картофель, овощные салаты, свежие фрукты, чай, морсы и компоты.

Стоит отметить, что питание в Москве строится по успешно себя зарекомендовавшей схеме. Отборные продуктовые заготовки или готовые горячие блюда, зависит от функционала школьного пищеблока, во все образовательные заведения поставляют специализированные комбинаты. Цеха этих предприятий оборудованы по последнему слову техники, приготовлением пищи занимаются высококвалифицированные повара, а контроль качества осуществляется в лабораторных условиях. Кроме того, разработкой меню занимаются педиатры и диетологи. При подборе блюд они опираются на требования Роспотребнадзора, а также учитывают возрастные потребности в питательных веществах. Все это позволяет ежедневно обеспечивать детей едой высокого качества.

Большое внимание в школах Москвы уделяется инновационным решениям, облегчающим жизнь ребят. Так, покупки в столовой дети могут оплачивать безналичным путем, используя карту, браслет или брелок «Москвенок». Также в образовательных учреждениях столицы запущено мобильное приложение для оценки качества подаваемых блюд. Его работу в действии высокопоставленным гостям продемонстрировала директор школы №1539.

Сразу после инспекции столовой министры снова вышли на связь с родителями из разных городов. В дальнейшем ходе онлайн-беседы её участники затронули и другие актуальные темы предстоящего нового учебного года. Вопреки опасениям родителей обучение в школе начнется в привычном режиме. Чтобы избежать случаев заражения COVID-19, руководство образовательных учреждений обязано соблюдать строгие меры безопасности. Особое внимание будет уделяться ежедневному замеру температуры тела у всех входящих в здание, также в помещениях будут действовать санитайзеры, а в классах проводиться регулярная дезинфекция.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 31.08.20

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