Москва готова платить: Минфины России и Белоруссии обсуждают рефинансирование госдолга

Москва и Минск обсуждают условия рефинансирования долга Белоруссии перед Россией на уровне министерств. Об этом сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов.

«Мы ведем переговоры на уровне министерств финансов, и наши руководители об этом тоже вели переговоры, поэтому сейчас будем уже отрабатывать на техническом уровне условия этого кредита и объемы... Будем работать с нашими партнерами белорусскими в целом по кредиту», – цитирует его слова «Интерфакс».

Ранее издание со ссылкой на источник в финансовых кругах, сообщило, что Минск направил в правительство России официальную заявку на рефинансирование госдолга Белоруссии в 2021 году, сумма обязательств перед российской стороной составляет $600 млн.

По словам источника, белорусская сторона просит выделить средства для рефинансирования сроком на 15 лет.

При этом отмечается, что вероятность предоставления белорусской стороне новых госресурсов от России «весьма велика с учетом политического уровня, на котором вопрос обсуждается».

Напомним, 27 августа президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что премьеры двух государства проведут переговоры о рефинансировании $1 млрд белорусского госдолга на основании его договоренностей с российским лидером Владимиром Путиным.

Как сообщал РИА «Новый День», ранее научный руководитель Института проблем глобализации, экономист Михаил Делягин заявил, что антироссийские настроения, которые последние месяцы все чаще проскальзывали в риторике Лукашенко обусловлены тем, что «российская бюрократия платит тем, кто ее ненавидит».

«Польское руководство русских ненавидит, предъявляет огромные претензии «Газпрому», «Газпром» платит как зайчик. Украина – тоже самое: вздорные претензии, нелепый суд, но «Газпром» снова платит, как зайчик. Логика Лукашенко понятна: если Россия платит за ненависть к себе, давайте я тоже вас понанавижу, раз уж вы не платите за дружбу. Последний всплеск антироссийской риторики Лукашенко, возможно, был вызван именно этим», – отметил эксперт.

Москва, Мария Вяткина

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