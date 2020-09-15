«Мы дадим самолеты!» Лидер ЛДПР предложил отправить в Белоруссию 100 тысяч россиян

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил отправить в Белоруссию 100 тысяч молодых россиян, чтобы они провели марш дружбы с жителями этой страны. Как передает корреспондент РИА «Новый День», с такой инициативой политик выступил в Госдуме перед открытием осенней сессии нижней палаты парламента.

«Что мы можем сейчас сделать? Послать 100 тысяч молодёжи нашей и провести марш – дружбы, любви между русскими и белорусами, – предложил он. – Пусть они побратаются на площадях, проспекте Независимости… Специальный поезд, у нас есть, как говорится, опыт… ну, надо 100 поездов. Автобусами можно по 50 человек… это сколько автобусов надо? Две тысячи, это с ума сойти... Когда первый будет в Минск входить, последний будет еще в Смоленске. Самолетами! И мы дадим самолеты. Только власть не может дать разрешение ни наша, ни белорусская».

Как сообщал «Новый День», в Белоруссии с 9 августа продолжаются массовые протестные выступления, участники требуют отставки президента страны Александра Лукашенко и заявляют о фальсификации итогов выборов. В первые дни силовики жестко разгоняли протестующих, применяя слезоточивый газ, резиновые пули, светошумовые гранаты и даже боевые патроны. Более 200 человек оказалось в больницах, медики рассказывали о тяжелораненых. Около 7 тысяч человек было задержано, многие были серьезно избиты ОМОНом при задержании, в автозаках и ИВС. После того, как события в стране получили в мире большой резонанс, задержанные были отпущены, многие из них сразу были госпитализированы. В сентябре жесткие разгоны протестующих возобновились. Лукашенко заявил, что ему пообещал поддержку президент РФ Владимир Путин. Российский лидер со своей стороны подтвердил эти договоренности и сообщил о резерве силовиков, которые готовы двинуться в Белоруссию в случае обострения ситуации.

В Евросоюзе не признали президентские выборы в Белоруссии, и объявили о новых персональных санкциях для ответственных за насилие и фальсификацию выборов в стране.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 15.09.20

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