Власти Москвы объяснили всплеск заболеваемости коронавирусом

Рост заболеваемости коронавирусом в Москве связан с увеличением объема тестирования, повышением качества тестов и возросшей активностью горожан. Об этом говорится в сообщении столичного оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации.

«В Москве зафиксирован рост числа новых случаев заражения COVID-19, это объяснимо и зависит от следующих факторов. В первую очередь, в Москве стали больше тестировать и лучше выявлять коронавирус. Количество тестов, которые делают лаборатории в столице, возросло в среднем от 40 до 60 тысяч в день», – уточнили в оперштабе.

Кроме того, в Москве выросло число активных пользователей транспорта и посетителей общественных мест. «Число уникальных пассажиров на общественном и личном транспорте выросло на 6 миллионов. Работодатели вернули большую часть сотрудников к очному режиму, учащиеся вернулись в школы, студенты – в вузы. Помимо этого, из регионов вернулись работники, приезжающие в столицу на сезонные заработки. Возобновился и внутренний туризм: с середины июня в Москве побывало более 1,5 млн туристов», – пояснили в штабе.

Также сказывается влияние фактора инфекций в осенний период, в том числе ОРВИ и гриппа. «При этом коронавирус не становится агрессивнее. Доля бессимптомных и легко болеющих остается высокой – 50%. Доля крайне тяжелых больных от общего числа госпитализированных уменьшилась за месяц на 13%. Аппараты искусственной вентиляции легких свободны на 90%», – говорится в сообщении.

В Москве за минувшие сутки выявили 730 новых случаев коронавируса, что стало максимальным показателем за два с половиной месяца.

Москва, Светлана Антонова

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