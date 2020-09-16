Россия утонет в займах: через три года внутренний госдолг увеличится в два раза

Внутренний госдолг России из-за коронавирусного кризиса к концу 2023 года возрастет до 21,3% ВВП. Такие данные приводятся в пояснительной записке к проекту федерального бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов.

В документе, который цитирует РБК, говорится, что по итогам 2019 года уровень госдолга составлял 12,3% ВВП – 13,6 трлн рублей, но уже в 2020 году, по оценке Минфина, возрастет до 19% ВВП – 20,3 трлн рублей.

В ведомстве планируют, что в следующие три года госдолг продолжит увеличиваться. Так, в 2021 году его уровень предположительно достигнет 20,3% ВВП – 23,5 трлн рублей, в 2022-м – до 20,8% ВВП -25,8 трлн рублей, а в 2023-м – до 21,3% ВВП – 28,3 трлн рублей.

Внешний госдолг на протяжении ближайших трех лет прогнозируется на уровне 5,1-5,3 трлн рублей. В структуре госдолга большую часть составят внутренние заимствования.

В минфине пояснили, что резкое увеличение госзаимствований необходимо для поддержки экономики во время пандемического кризиса и покрытия дефицита федерального бюджета. Известно, что расходы на обслуживание госдолга возрастут практически вдвое: с 900 млрд рублей в 2020 году более чем до 1,6 трлн рублей в 2023 году.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 16.09.20

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