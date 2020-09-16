Где обещанные Путиным деньги? Медики десяти регионов готовы подключиться к акции протеста

В конце сентября и начале октября к акциям протеста профсоюза работников здравоохранения «Действие» готовы подключиться медики десяти регионов России. Сотрудники медучреждений намерены выйти на массовые пикеты и потребовать от властей исполнить поручения президента РФ о коронавирусных выплатах. В частности, протестующие будут требовать увеличения заработной платы и сокращения «формальных преград для получения страховых выплат по заболеваниям» медиков COVID-19, пишет «Коммерсантъ».

Как сообщил изданию глава профсоюза Андрей Коновал, из-за угрозы коронавируса члены многих медпрофсоюзов не намерены участвовать в акциях «Действия». Тем не менее, протест планируется в 15 городах десятка регионов. В качестве альтернативы запрещенным из-за эпидемии митингам выбраны массовые пикеты численностью в несколько десятков человек. Первым городом, власти которого согласовали акцию в конце сентября, стал Сочи. Заявки на акции планируется подать сегодня в Астрахани и Владимире.

Лозунги всероссийской акции не ограничатся требованиями стимулирующих выплат, улучшения условий труда и сокращения «формальных преград для получения страховых выплат по заболеваниям на работе». «Мы потребуем расширения круга получателей выплат, обещанных президентом, в том числе для санитарок и водителей, а также разъяснений Минздрава, который этот круг ограничил»,– уточнил глава профсоюза, отметив, что данные требования «касаются сотен тысяч российских медработников».

В апреле президент РФ Владимир Путин заявил, что врачи, работающие с пациентами с коронавирусной инфекцией, будут получать доплату в 80 тысяч рублей, средний медперсонал – 50 тысяч рублей, младший – 25 тысяч рублей. Выплаты, согласно заявлению главы государства, были рассчитаны на три месяца. Однако позже из регионов страны регулярно поступали сообщения, что выплаты либо совсем не осуществлялись, либо медики получали суммы меньше, чем обещал президент.

Москва, Светлана Антонова

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