Мишустин пообещал рост экономики и восстановление доходов населения к концу следующего года

Российская экономика возобновит рост к концу 2021 года. Об этом заявил глава российского правительства Михаил Мишустин на заседании кабинета министров, посвященном проекту федерального бюджета на предстоящую трехлетку.

«Минэкономразвития подготовило два варианта – базовый и консервативный. Но главное – он позволяет увидеть необходимый запас прочности нашей экономики. И предполагает, что уже к концу следующего года российская экономика выйдет на траекторию устойчивого роста и далее будет расти темпом не менее 3% ежегодно», – сказал Мишустин, слова которого цитирует пресс-служба правительства РФ.

По словам премьера, «важно, что уже в следующем году мы сможем выйти на восстановление доходов людей и занятости». «А это значит – восстановление платёжеспособного спроса, что является чрезвычайно важным фактором как для людей, так и для экономики в целом. Именно эти задачи поставлены перед нами президентом», – отметил Мишустин.

Москва, Анастасия Смирнова

Москва. Другие новости 16.09.20

Фигуристка Медведева решила вернуться к тренеру Тутберидзе. / «Давайте пообсуждаем…» Министр науки РФ выступил против моратория на рост платы за обучение в вузах. / Минфин предложил заработать на химическом секторе и металлургах. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»