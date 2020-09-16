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Среда, 16 сентября 2020, 15:49 мск

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Мишустин пообещал рост экономики и восстановление доходов населения к концу следующего года

Фото: пресс-служба Кремля

Российская экономика возобновит рост к концу 2021 года. Об этом заявил глава российского правительства Михаил Мишустин на заседании кабинета министров, посвященном проекту федерального бюджета на предстоящую трехлетку.

«Минэкономразвития подготовило два варианта – базовый и консервативный. Но главное – он позволяет увидеть необходимый запас прочности нашей экономики. И предполагает, что уже к концу следующего года российская экономика выйдет на траекторию устойчивого роста и далее будет расти темпом не менее 3% ежегодно», – сказал Мишустин, слова которого цитирует пресс-служба правительства РФ.

По словам премьера, «важно, что уже в следующем году мы сможем выйти на восстановление доходов людей и занятости». «А это значит – восстановление платёжеспособного спроса, что является чрезвычайно важным фактором как для людей, так и для экономики в целом. Именно эти задачи поставлены перед нами президентом», – отметил Мишустин.

Москва, Анастасия Смирнова

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