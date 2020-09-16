«Убийца №1 продолжает наступление»: Россию ожидает вспышка заболеваемости туберкулезом

В России к концу этого года может начаться вспышка заболеваемости туберкулезом. По мнению медиков, в результате переориентации системы здравоохранения на борьбу с COVID-19 и переход на «домашнее» лечение, эпидемиологическая обстановка по туберкулезу может стать критической. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», шла речь сегодня на пресс-конференции в Москве.

В частности, представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович заявила, что есть опасения относительно роста числа заболевших и новой эпидемии туберкулеза к концу 2020 года. «Если в настоящее время не удастся выявить туберкулез у 15% заболевших, то впоследствии прирост больных может составить 30%. Ситуация тревожная», – сказала она.

Директор департамента по борьбе с туберкулезом ВОЗ Тереза Касаева пояснила, что это опасение связано с тем, что на коронавирусе сфокусирована почти вся мировая медицина, в том числе российская. «Оказание помощи другим пациентам прервано где-то на 25%, а где-то даже на 90%. Но убийца №1 – туберкулез – к сожалению, продолжает наступление. Мы на основании эпидемиологического моделирования прогнозируем рост в районе 1,9 млн смертей от туберкулеза – это огромнейшая цифра. Ситуация может критическим образом ухудшаться. Чтобы вернуться в нормальное русло потребуются десятилетия», – подчеркнула Касаева.

Главный внештатный специалист-фтизиатр Минздрава РФ Ирина Васильева подтвердила, что российские специалисты также ждут вспышку туберкулеза. «Если мы не будем придерживаться профилактических мер, то туберкулез быстро вырастет уже в этом году. Мы рассчитали свой прогноз с учетом тех показателей, которые мы отмечали по снижению заболеваемости и смертности в прошлые годы. Мы увидели, что в первой половине нынешнего года у нас случаев выявлено в два раза меньше, чем это было в предыдущие годы. Хотелось бы думать, что их стало меньше, но наши эксперты считают, что это связано с тем, что мы недовыявляем, что были приостановлены профилактические скрининговые мероприятия, поэтому мы существенную долю больных туберкулезом не выявили», – сказала Васильева.

«Это даст рост заболеваемости и смертности даже уже, возможно, к концу этого года. Наша кривая показывает, что мы должны ожидать увеличения заболеваемости», – добавила она.

При этом Васильева обратила внимание, что в России эпидемиологическая обстановка по туберкулезу и без этого была довольно сложная. «Туберкулёз сохраняет свои высокие позиции, в том числе, и в нашей стране. Известно, что до конца 40-50 годов туберкулёз был неизлечимым заболеванием, потом началось снижение у нас и во всем мире. К 90-му году у нас были минимальные показатели, но случилась социальная катастрофа – развалился СССР, что повлекло за собой проблемы. А туберкулез, хоть и инфекционное заболевание, остро реагирует на социальные и экономические потрясения», – подчеркнула она.

В результате эпидемия туберкулеза в России продлилась 10 лет. «До начала 2000-х отмечался рост – за это время и заболеваемость, и смертность от туберкулеза выросли в три раза», – констатировала Васильева.

По ее словам, одной из особенностей туберкулеза является медленное течение эпидемии. «Мы знаем, что коронаврусная инфекция сейчас быстро и стремительно развивается. Почему эпидемия туберкулеза развивалась 10 лет? Это объясняется особенностями возбудителя – палочка Коха медленно размножается, поэтому и эпидемия развивалась годы. Дальше наступила стабилизация процесса, плато, на это тоже 10 лет ушло. И только последние годы мы отмечаем выраженный тренд на снижение», – сообщила она.

При этом Васильева отметила, что положительные изменения, которых удалось добиться с таким трудом, сейчас могут быть нивелированы из-за пандемии COVID-19. «Влияние COVID-19 на здоровье населения мира огромное. Но если сравнить смертность: выявлено более 25 млн человек, а умерло пока еще меньше млн. А от туберкулеза ежегодно умирает полтора млн человек, при том, что заболевает 10 млн. Смертность гораздо выше, даже с учетом того, что мы знаем много о туберкулезе», – подчеркнула главный внештатный специалист-фтизиатр Минздрава РФ.

Москва, Мария Вяткина

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