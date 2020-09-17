«Если говорить примитивно, то нам просто врут»: эксперт оценил обещания правительства РФ о росте доходов населения

Высокопоставленные представители правительства РФ «просто врут» жителям страны, обещая рост экономики и повышение реальных доходов населения. Как считает известный политолог, директор Института глобализации и социальных движений (ИГСО) Борис Кагарлицкий, это одна из характерных особенностей российской политики. В комментарии РИА «Новый День» эксперт подчеркнул, что это никак не скажется на авторитете властей и ответственность за «вранье» никто нести не будет.

Комментируя оптимистичные заявления российского правительства о скором восстановлении роста экономики, Кагарлицкий обратил внимание, что с 2014 года в стране отмечается стагнация, и на сегодняшний день оснований для оптимизма нет.

«Уровень инвестиций в России ниже, чем необходимо для обеспечения простого воспроизводства. В долгосрочной перспективе это означает деградацию экономики. Сейчас мы видим еще одну важную тенденцию – по целому ряду секторов, особенно, в мелком и среднем бизнесе, идет снижение инвестиций. Без радикальных изменений, которых как раз нам никто и не предлагает, надеяться на резкий экономический подъем нет никакой причины», – констатировал он.

При этом эксперт отметил, что последние заверения власти о скором росте доходов населения и восстановлении экономики иначе как «ложью» назвать нельзя. «Если внимательно следить за заявлениями российских властей, особенно, министров экономического блока, то увидите, сколько они нам достижений и замечательных перспектив обещали. И как-то пока ничего не сбылось. Поэтому, если говорить примитивно, то нам просто врут. Это никак не скажется на авторитете власти. Нам всегда врали, и ничего страшного», – сказал Кагарлицкий.

По его мнению, ответственность за несбыточные обещания никто из чиновников нести не будет. «Министры, которые сейчас это говорят, через 5-7 лет уже не будут на этих постах. Кто будет отвечать за эту неправду? Никто. Если в стране произойдут потрясения и какие-то революционные перемены, то нынешние министры тоже уйдут, и не будут отвечать за свои слова», – заключил политолог.

Как сообщал «Новый День», накануне министр экономического развития РФ Максим Решетников заявил, что в 2021 году реальные доходы населения восстановятся и полностью отыграют коронавирусные потери при сохранении инфляции вблизи 4%. В текущем году ожидается рост на 1,5% реальных заработных плат вместо спада на 3,6%, который министерство прогнозировало ранее.

Глава правительства РФ Михаил Мишустин со своей стороны заявил, что у российской экономики есть необходимый запас прочности. Уже к концу следующего года российская экономика выйдет на траекторию устойчивого роста, и далее будет расти темпом не менее 3% ежегодно.

Согласно бюджетным планам кабинета министров на предстоящую трехлетку, внутренний госдолг России из-за коронавирусного кризиса к концу 2023 года возрастет до 21,3% ВВП – 28,3 трлн рублей. Расходы на обслуживание госдолга возрастут практически вдвое: с 900 млрд рублей в 2020 году более чем до 1,6 трлн рублей в 2023 году.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 17.09.20

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