В Госдуме ждут от правительства проект федерального бюджета до 1 октября

Госдума ожидает, что правительство РФ внесет проект бюджета на предстоящие три года до 1 октября. Об этом сегодня на заседании думского комитета по бюджету заявил его председатель Андрей Макаров. Сам документ правительство утвердило 16 сентября.

«Бюджет, как я понимаю, нам будет внесен уже до 1 октября. Бюджет правительством рассмотрен, и мы ожидаем в эти сроки его внесения», – сообщил он в ходе рассмотрения вопроса об исполнении бюджета 2019 года.

«С учетом всех событий, которые сейчас происходят, такое ощущение, что мы рассматриваем законопроект о прошлой жизни», – отметил Макаров, назвав прошедший год «относительно благополучным».

Комментируя на заседании думского комитета экономическую ситуацию в стране, министр финансов РФ Антон Силуанов обратил внимание, цены на нефть пошли вниз уже в прошлом году, и упали в среднем до 63,8 доллара за баррель – при 70 долларах ранее. При этом «курс рубля сохранял устойчивость», а «инфляция составила меньше, чем мы ожидали, – 3% против 4%», подчеркнул он, пояснив, что это позволило снижать стоимость кредитов и процентные ставки в экономике. «Рост ВВП составил 1,3% – это ниже, чем наши целевые индикаторы, но, тем не менее, мы начали серьезное стимулирование, в том числе, за счет бюджетных ресурсов основных секторов экономики, которые должны дать нам экономический рост», – отметил Силуанов. В целом бюджет-2019 исполнен с профицитом 1,8% ВВП.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 21.09.20

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