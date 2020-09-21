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Понедельник, 21 сентября 2020, 17:31 мск

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Ситуация стабильная: Роспотребнадзор не видит причин для введения новых коронавирусных ограничений

Ситуация с коронавирусом в России остается стабильной, жесткие ограничительные меры не потребуются. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, рост числа случаев заражения коронавирусом в России связан с началом осенне-зимнего эпидемического сезона.

«Мы говорили об этом неоднократно, что во второй декаде сентября мы увидим значимые цифры. Они сегодня и есть, каждый случай, который зарегистрирован сегодня, эпидемиологически понятен, ничего непонятного, неизвестного в сегодняшней ситуации нет», – сказала Попова (цитата по ТАСС), и подчеркнула, что новые ограничительные меры не требуются.

Глава Роспотребнадзора обратила внимание, что ситуация с коронавирусом в России остается стабильной на протяжении последнего месяца, лишь в 15 регионах число заразившихся растет более чем на 1% в сутки. «Темп прироста составляет не более 0,5% [в сутки], только в 15 субъектах эта цифра [составляет] чуть больше 1%», – уточнила Попова на заседании президиума Координационного совета по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Вместе с тем глава Роспотребнадзора подчеркнула, что гражданам необходимо помнить о простых правилах, которые помогают защитить здоровье и предотвратить распространение вируса. «Это чистые руки, чистые поверхности, чистые предметы вокруг, масочный режим. На сегодняшний день это неизбежно, но это также сохранит здоровье», – сказала она.

Согласно данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в РФ, число ежедневно выявляемых случаев заражения не превышало 5 тысяч в течение 19 дней до 3 сентября, после чего прирост вновь превысил эту отметку. В то же время суточный прирост новых заразившихся не превышает в среднем по РФ 0,5% последние 30 дней.

Москва, Светлана Антонова

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