Минздрав РФ не справился с госпрограммой «Развитие здравоохранения»: большинство объявленных целей не достигнуты

Минздрав РФ не справился с реализацией госпрограммы «Развитие здравоохранения» – три из четырех поставленных целей не достигнуты. Речь идет о сохранении высокой смертности населения трудоспособного возраста, а также смертности от болезней системы кровообращения и новообразований. Такое выводы содержатся в отчете Счетной палаты РФ. При этом аудиторы контрольного ведомства выявили нарушения не только в работе Минздрава, но Росздравнадзора, Роспотребнадзора и Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) РФ по итогам 2019 года.

Как сообщили в Счетной палате, в 2019 году в рамках госпрограммы «Развитие здравоохранения» перед минздравом было поставлено четыре цели: снижение смертности населения трудоспособного возраста, снижение смертности от болезней системы кровообращения, от новообразований и младенческой смертности. Добиться сокращения количества смертельных случаев удалось только по одному показателю.

При этом смертность от новообразований выросла в 49 субъектах РФ – самое серьезное повышение этого показателя отмечено в Республике Алтай – на 12,8%, Амурской области – на 12,4%, Саратовской области – на 11,7%, Красноярском крае – на 8,8%, Удмуртии – на 8,3% . Самая высокая смертность от новообразований зафиксирована в прошлом году в Псковской области – 264,1 случай на 100 тысяч населения, Орловской области – 258,6, Курганской области – 258,0, Севастополе – 255,2 и Костромской области – 254,9.

При этом Счетная палата отметила кадровый дефицит врачей-онкологов в первичном звене, устаревание диагностического и лечебного оборудования и отсутствие единой информационной системы, позволяющей отслеживать пациента на всех этапах.

Кроме того, как подчеркивается в отчете ведомства, в Стратегии развития здравоохранения в РФ до 2025 года говорилось, что одним из результатов ее реализации должно стать увеличение ожидаемой продолжительности жизни при рождении, а проблемой нацбезопасности в сфере охраны здоровья является неудовлетворенность граждан доступностью и качеством медицинской помощи. При этом правительство РФ в прошлом году просто исключило из госпрограммы эти две цели.

Вместе с тем проверка в Минздраве выявила также нарушения при формировании субсидий на государственные задания – в частности, срывались сроки утверждения госзаданий и перечисления субсидий.

ФМБА, в свою очередь, не сумело потратить выделенные бюджетные средства на капитальное строительство и на закупку медицинских изделий по заготовке, хранению, обеспечению безопасности донорской крови и ее компонентов. Как оказалось, 9 из 11 недостроенных объектов ФМБА – это долгострои, начатые еще до 2014 года, и по 6 объектам Агентство в прошлом году вообще не вело работы и не расходовало на них средства.

При этом, как отметили в Счетной палате, недострои есть также у Минздрава и Роспотребнадзора, причем для консервации таких объектам они не подготовили проекты актов правительства. «У министерства числится 28 таких объектов, у службы – 34», – отметили в ведомстве.

Несмотря на такую работу, Минздрав, Роспотребнадзора, ФМБА и Росздравнадзор сумели перевыполнить план по своим доходам – в частности, Минздрав получил средств на 85,7% больше, чем предполагалось, а Роспотребнадзора – на 17,8%, причем у службы основным видом доходов стали штрафы и пени.

Все материалы проверок Счетная палата в Государственную думу и Совет Федерации РФ.

Москва, Алевтина Белова

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