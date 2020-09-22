Коронавирусные последствия: в России выросла смертность от сердечно-сосудистых заболеваний

В России на фоне коронавирусной угрозы выросла смертность от сердечно-сосудистых заболеваний. За последние полгода от ишемии сердца умерло в 17 раз больше человек, чем от COVID-19. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщил академик РАН, президент Российского кардиологического общества, главный внештатный специалист-кардиолог минздрава РФ Евгений Шляхто сегодня на пресс-конференции в Москве.

По его словам, одновременно с объявленной пандемией коронавируса в мире на 10% увеличилось число внезапных смертей людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями в домашних условиях. Академик подчеркнул, что в России тенденция также неутешительна.

«За шесть месяцев 2020 года в России от коронавируса умерло чуть более 13 тысяч человек. За то же время от острого коронарного синдрома скончались почти 40 тысяч человек, а от ишемической болезни сердца – свыше 220 тысяч человек», – сказал он.

Шляхто пояснил, что «неопределённость во время пандемии» привела к тому, что стали больше уделять внимания коронавирусной инфекции. К тому же на смертность повлияла изоляция лиц пожилого возраста и закрытие ряда стационаров. В связи с этим академик подчеркнул, что ограничительные меры надо вводить осторожно, поскольку психологический фактор является очень важным при заболевании.

Он обратил внимание, что COVID-19 негативно влияет на сердечно-сосудистую систему. «Если говорить о влиянии вируса, я согласен с утверждением, что вирус выносит приговор, но иммунная система приводит его в исполнение. Почти половина людей, которые переносят коронавирусную инфекцию, переносят ее без симптоматики – болеют около четверти, тяжело болеют около 5%. Но это именно те 5%, где высокий риск серьёзных осложнений», – сказал кардиолог.

«Сегодня проблемы связаны не с самим вирусом, а с его влиянием на эндотелий, иммунную систему, гуморальный и клеточный иммунитет. Комплекс факторов, который связан с влиянием вируса и ответной реакцией иммунной системы – то, что вызывает серьезные осложнения, которые приводят и к патологиям сердца. Это повреждение миокарда, тромбозы мелких сосудов, которые приводят к острому коронарному синдрому – инфаркту и инсульту, изменение мембран и соединительной ткани, которые приводят к фиброзу – это комплекс, говорить об изолированном влиянии не приходится», – заключил Шляхто.

Как сообщал «Новый День», на прошлой неделе медики предупредили, что в России из-за переориентации системы здравоохранения на борьбу с COVID-19 и переход на «домашнее» лечение, может критически ухудшиться эпидемиологическая обстановка по туберкулезу. В частности, представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович заявила, что есть опасения относительно новой эпидемии туберкулеза к концу 2020 года. «Если в настоящее время не удастся выявить туберкулез у 15% заболевших, то впоследствии прирост больных может составить 30%. Ситуация тревожная», – сказала она.

Стоит отметить, что весной этого года тревогу били службы помощи онкобольным. Эксперты поясняли, что в условиях угрозы распространения коронавируса больные остались без помощи государства и медиков – пациентам федеральных клиник массово сообщали, что их больше не будут лечить.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 22.09.20

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