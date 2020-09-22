«Ряд субъектов РФ получат меньше денег»: Госдума поддержала идею правительства изменить налоги на добычу полезных ископаемых

Сегодня нижняя палата российского парламента в первом чтении приняла проект закона об отмене части льгот по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ) и корректировке налога на дополнительный доход (НДД) от добычи углеводородного сырья. Как передает корреспондент РИА «Новый День», документ, подготовленный правительством РФ, вызвал бурные споры: инициатива поможет наполнить бюджет дополнительными средствами, однако может сыграть на сокращение доходов региональных бюджетов.

Комментируя инициативу кабинета министров, депутат Госдумы от КПРФ Владимир Кашин обратил внимание, что законопроект не согласован с профессиональным сообществом. «Не обсуждена на соответствующих крупных слушаниях и с регионами в том числе. То есть она в тиши наших бухгалтерских комитетов по большому счету высосана из пальцев», – подчеркнул парламентарий.

По его оценке, пояснительная записка от авторов документа не дает понятия, насколько изменения в НДПИ повлияют на рост цен, размеры пенсий, стипендий и зарплат россиян. Кроме того, как сказал депутат, почему-то в последнее время законы принимаются в основном в пользу не россиян, и даже не бизнеса, а олигархии. «Мы не будем поддерживать эту законодательную инициативу. Предлагаю провести самое серьезное обсуждение между первым и вторым чтением», – подчеркнул Кашин.

Депутат от ЛДПР Сергей Катасонов со своей стороны заявил, что либерал-демократы также не поддержат законопроект.

В свою очередь, представитель «Справедливой России» Олег Шеин отметил, что его фракция «концептуально поддерживает идеологию», однако у нее «вызывает недоумение история, когда при принятии закона в первом чтении мы понимаем, что ряд субъектов РФ получат меньше денег в свои бюджеты, так как у них сократится объем по налогу на прибыль». При этом правительство не указало ни количество таких регионов, ни объем выпадающих у них доходов, ни механизм компенсации из федерального бюджета.

Его коллега по фракции Валерий Гартунг пояснил, что «эсеры» согласны с повышением природной ренты, однако не с повышением НДПИ. «Поднимите экспортные пошлины, тогда и вопросов бы к вам не было, – обратился он к правительству. – Вы совершили ошибку в нефтяной отрасли, и продолжаете настаивать на ней в других отраслях!»

Депутат от КПРФ Лариса Кармазина со своей стороны предложила ввести налог на «дивидендную политику» – чтобы до 50% в бюджет уплачивали олигархи, которые имеют большие пакеты акций и получают основную сумму дивидендов крупных предприятий. «Вот с чего надо начинать, а не трогать предприятия», – считает она.

Между тем, «единороссы» законопроекты поддержали без всяких оговорок. Глава думского бюджетного комитета Андрей Макаров заявил, что речь идет о средствах, которые пойдут, в частности, на пенсии и соцвыплаты. «Правительство предлагает взять их с тех, у кого рентабельность 20% – вы мне покажите другую такую страну, где такая рентабельность», при том, что владельцы этих предприятий выводят за границу порой до 100% дивидендов.

В результате в первом чтении предложения правительства РФ были приняты большинством голосов.

Проекты законов были внесены кабинетом министров и зарегистрированы в электронной системе Госдумы около 23 часов 18 сентября. В финансово-экономическом обосновании сказано, что «реализация положений, предусматривающих повышение эффективности взимания налога на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья и налога на добычу полезных ископаемых, приведет к дополнительным поступлениям в федеральный бюджет около 100 млрд рублей и порядка 90 млрд рублей в год по НДПИ».

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 22.09.20

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