«Роста экономики так не добьемся», – Греф раскритиковал повышение налогов в России

Глава Сбербанка Герман Греф пессимистически оценил экономическую ситуацию в стране, высказав мнение, что ни при каких сценариях экономика страны не сможет за ближайший год восстановиться до уровня 2019 года. Кроме того, он выступил против повышения налоговых ставок и призвал сократить количество налогов в РФ.

Как отметил Греф, коронавирусный кризис сильно ударил по отечественной экономике. «Мы очень серьезно пострадали», – сказал банкир. По его оценке, прогноз по падению ВВП на 4% по итогам текущего года – «это очень много». «Очевидно, что мы даже за год не восстановимся до уровня 2019 года, ни в одном сценарии», – глава Сбербанка в интервью телеканалу «Россия 24».

В то же время Греф признался, что у него вызывает большой оптимизм работа правительства РФ по разработке национального плана по восстановлению экономики, учитывающего барьеры для экономического роста. «Правительство сейчас вырабатывает очень интересные подходы… Если эта работа будет доведена до конца, мы увидим изменения в том числе инвестиционного климата в стране», – отметил он.

Президент Сбербанка также высказался насчет существующей налоговой нагрузки в стране. Он заявил, что количество налогов и налоговые ставки в России следует не повышать, а снижать. Из-за этого Россия теряет конкурентное преимущество и не добьется ускоренного экономического роста, полагает банкир. Он назвал повышение налогов «последней мерой, на которую нужно идти государству».

«Я не большой сторонник вообще любого повышения налогообложения. Наше конкурентное преимущество – это относительно невысокие налоговые ставки. И сейчас мы его теряем», – заявил Греф. По его словам, Россия не добьется экономического роста, повышая налоги. «Лучше идти путем сокращения расходов бюджета и повышения объема заимствований, но не повышать налоги», – подчеркнул банкир, призвав «упрощать налоговое администрирование, сокращать количество налогов, сокращать налоговые ставки».

Кроме того, глава Сбербанка заявил, что не считает удачной идею о введении налога в 13% на проценты со вкладов и долговых ценных бумаг на сумму свыше 1 млн рублей. Греф также не поддержал инициативу по дифференциации подоходного налога.

Как сообщал «Новый День», на прошлой неделе правительство внесло в Госдуму законопроект о повышении ставки налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на руды черных и цветных металлов, многокомпонентные комплексные руды, апатитовые и фосфоритовые руды, калийные соли в 3,5 раза и корректировке налога на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья (НДД). Минфин рассчитывает, что только повышение НДПИ должно привести к дополнительным поступлениям в госказну 90 млрд рублей в год. Как сообщал «Новый День», сегодня, 22 сентября, Госдума одобрила этот законопроект в первом чтении.

Кроме того, правительство внесло в Госдуму проект закона о повышении размера подоходного налога для лиц, чей годовой доход превышает 5 млн рублей, с 13% до 15%. Инициатива была предложена в июне президентом РФ Владимиром Путиным. По задумке властей, полученные средства будут направлены на лечение детей с редкими заболеваниями.

Также кабмин поддержал инициативу Минфина о повышении акциза на сигареты на 20% с 2021 году с целью компенсации роста бюджетных расходов из-за пандемии коронавируса.

Москва, Наталья Петрова

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