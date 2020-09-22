В минэкономразвития РФ подтвердили прогноз о росте зарплат и доходов населения

Минэкономразвития РФ подтвердило, что рассчитывает «отыграть» потери реальных располагаемых доходов населения в следующем году. При этом Росстат ранее увеличил прежнюю оценку уровня бедности за 2 квартал этого года на 0,8%, а безработица в августе достигла 6,4%.

Ситуация с доходами населения остается непростой. Опубликованные на прошлой неделе цифры по бедности это подтверждают, уровень бедности во втором квартале составил 13,5%. Росстат увеличил предыдущую оценку на 0,8%, пояснил министр экономического развития РФ Максим Решетников, выступая на заседании комитета Совета Федерации по бюджетной политике. «Рассчитываем, что в следующем году реальные располагаемые доходы полностью отыграют эти потери. Прогнозируется рост в 3%», – заявил он.

При этом минэк ожидает восстановительный рост потребления домашних хозяйств, при котором розничные продажи вырастут на 5,1%, объем платных услуг – на 6,7%. В среднесрочной перспективе по этим показателям также заложен рост около 2,5%. Увеличение потребления домашних хозяйств в министерстве связывают с ростом зарплат и доходов населения в целом.

По реальным заработным платам в текущем году минэк ожидает рост в полтора процента. «Это существенно лучше той оценки, которая у нас была сделана в период спада. Там мы планировали падение на 3,6%. Основанием является очень сильные итоги июля и вот сейчас вышел август – у нас действительно идет рост и номинальных, и реальных заработных плат. Реальные зарплаты у нас вообще снижались только один месяц – апрель, а дальше перешли в позитивную плоскость», – заявил Решетников, объяснив это тем, что большой пакет мер по поддержке экономики позволил сохранить занятость и заработные платы.

По реальным располагаемым доходам оценка улучшена на половину процентных пункта. «Провалились очень сильно предпринимательские доходы и доходы от недвижимости. Их восстановление будет постепенным, то есть там такого отскока как в заработной плате мы не ожидаем», – сообщил он.

Безработица в России в августе достигла 6,4%, на данный момент официально работу ищут 3,7 млн человек. «Прирост безработицы в среднем был в мае 30 тысяч человек в день, в августе около 13 тысяч человек в день, в сентябре менее 3 тысячи человек. То есть мы видим, что мы выходим на плато», – сказал Решетников, отметив, что по ожиданиям среднегодовой уровень безработицы составит 5,2%, а к концу года опустится ниже 5%.

Ранее экономисты подвергли сомнению экономический прогноз правительства РФ, отметив, что оптимистичные ожидания не имеют под собой оснований.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 22.09.20

Глава минэкономразвития РФ сказал, когда вырастет курс рубля. / «Роста экономики так не добьемся», – Греф раскритиковал повышение налогов в России. / Госдума досрочно прекратила полномочия депутата Александра Карелина. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»