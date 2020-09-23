Кудрин: Правительство РФ завышает качество и эффективность своей работы

Правительство РФ завышает качество и эффективность своей работы при оценке исполнения бюджета и государственных программ. Об этом заявил глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин, выступая на пленарном заседании Госдумы. По его словам, минэкономразвития РФ не получило необходимые данные по всем показателям, поэтому часть из них просто не учитывало при оценке.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Кудрин раскритиковал правительственную методику оценки качества исполнения бюджета, поскольку на данный момент в случае отсутствия данных по какому-либо показателю это просто не принимается во внимание, в результате получается завышенная оценка.

«Если применять показатель «ноль» в случае отсутствия данных, то будет другая картина, – подчеркнул Кудрин. – Вместо 17 программ, которые показаны правительством как высоко эффективные, получается 15. По программам [с эффективностью] «выше средней» вместо 17 получается 10. По программе «ниже среднего» не 8, а 10, а семь программ являются неэффективными». Ранее Минэкономразвития объяснило, что часть данных не удалось получить из-за пандемии, уточнил он.

В этой ситуации глава Счетной палаты предложил в конце года повторно оценить эффективность исполнения программ, чтобы получить объективную картину.

Оценивая итоги 2019 года, Кудрин отметил, что это был год замедления экономического роста, который упал до 1,3%. Темпы прироста инвестиций также падали – с 5,4% до 1,7%, и по прогнозу Минэкономразвития снижение в этом году составит 6,6%. России нужно перезапустить инвестиционный процесс, чтобы обеспечить экономический рост, считает он.

Кроме того, как подчеркнул глава ведомства, в 2020 году растет бедность россиян. По данным Росстата, количество бедных граждан страны уже увеличилось на полтора миллиона человек и достигнет 19,5 млн к концу года.

Министр финансов РФ Антон Силуанов признал, что рост ВВП в 2019 году составил ниже целевых индикаторов.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 23.09.20

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