Эвтаназия, «мягкие лапки» и подрезание голосовых связок: российские ветклиники превращаются в живодерни

В России ветеринарные клиники находятся едва ли не вне правового поля. Как считает председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов, отсутствие лицензирования ветеринарных услуг привело к тому, что в клиниках работают люди, «которых близко нельзя подпускать к животным». Об этом парламентарий заявил сегодня на пресс-конференции в Москве.

По его словам, Россия напрасно отказалась от лицензирования ветеринарной деятельности. «У нас долгое время ветеринарная деятельность была лицензируемой. С моей точки зрения, это было правильно. Поскольку ветеринары и клиники дорожили лицензией и не делали того, что могло бы привести к ее отзыву. Это означало прекращение практики и сворачивание бизнеса. На сегодняшний день ситуация изменилась, этим занимается, кто хочет и как хочет – люди, которые не имеют вообще никакого образования, которых к животным близко подпускать нельзя, которые не могут сердце от печени отличить и легкое от почки», – заявил Бурматов.

Депутат отметил, что в таких клиниках так называемые ветеринары просто выкачивают из владельцев животных деньги. «Я не утрирую, мы проводили расследование, которое показало, что люди зарабатывают десятки сотни тысяч рублей на операциях, которые не нужны животным и приводят к тому, что животные погибают, а их владельцы остаются в долгах, как в шелках. Потому что 80-100-200 тысяч рублей за серию операционных вмешательств – не потолок», – сказал он.

«Кто с этим сталкивался, тот знает, что найти хорошего ветеринара – целая проблема и история», – добавил депутат.

В этой связи Бурматов также обратил внимание на проблему ветопераций, в результате которых животные становятся калеками. «Сегодня стало практикой, когда ветклиники проводят операции по онихэктомии – ампутации когтя вместе с фалангами пальцев, в народе называется «мягкие лапки». Это очень болезненная операция, которая делает животное инвалидом, так как у него меняется распределение массы тела на конечности, и он не может совершать некоторые действия», – отметил Бурматов.

К негативным последствиям также приводят операции по подрезанию голосовых связок собакам, чтобы они не лаяли, и по сплошному табуированию. «Все эти вещи с этической точки зрения уважающий себя ветеринар делать не имеет права. Но это происходит, также как и эвтаназия здоровым животным, которые просто надоели их владельцам. Хотя сегодня это прямо запрещено действующим законодательством и является преступлением. С нашей точки зрения, пресечь это можно только ответственностью и перспективной утраты лицензии на свою деятельность», – сказал парламентарий.

«Мы предлагаем вернуться к обсуждению возвращения лицензирования ветдеятельности. Мы готовим законопроект, планируем направить его на обсуждение в правительство РФ. Это не о создании дополнительных административных барьеров, а о жизни живых существ», – заключил Бурматов.

Напомним, с 1 января 2007 года необходимость лицензирования ветеринарной деятельности была отменена. Ветеринарное сообщество первоначально благосклонно воспринимало это решение, так как была степень коррупции в этой сфере. Однако в результате появилось множество сомнительных клиник. Нормативных документов, которые регулировали их деятельность не было – в результате любой человек, даже без диплома, может назвать себя ветеринарным врачом и открыть «лечебное заведение».

Москва, Мария Вяткина

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