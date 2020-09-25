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Пятница, 25 сентября 2020, 16:17 мск

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Период потерь: в правительстве РФ назвали отрасли, которым грозит долгий кризис

Министерство экономического развития РФ признало 2020 год – годом «чистых потерь». Как пишет «Коммерсант», ведомство назвало отрасли, которые не смогут восстановиться до 2023-2024 года.

В частности, по оценке министерства, проблемы ожидаются в нефтяном секторе, где добыча вернется на докризисные уровни не ранее 2024 года на фоне ограничении в рамках договоренностей с Организацией стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и государств, не входящих в этот картель. Выпуск металлургии в 2023 году будет на 1% меньше уровня 2019 года из-за обвала внешнего спроса. Автопром упадет на 0,6%, что особенно будет проявляться в производстве транспорта и оборудования, где падение составит 9,2%.

В то же время, как считает минэкономразвития РФ, такая длительная депрессивная динамика не затронет другие отрасли. Прогноз чиновников предусматривает очень быстрый рост в химической промышленности, где выпуск по сравнению с докризисным периодом к 2023 году увеличится на 24,9%, в фармацевтике ожидается рост на 42,4%, в электронике – 20,8%.

Москва, Мария Вяткина

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© 2020, РИА «Новый День»

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