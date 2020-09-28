Новости РИА «Новый День» работают: семья ребенка-инвалида получила обещанные более двух лет назад депутатом Госдумы средства на реабилитацию

Почти сразу после публикации РИА «Новый День» семья ребенка-инвалида Александра А. получила средства по благотворительному сертификату от 2018 года на реабилитацию сына. Об этом корреспонденту агентства мама мальчика Наталия.

«Сразу перевели, прямо сразу, на личный счет, – сказала она. – Не прошло и двух часов (после выхода публикации, – ред.), деньги на счете. Проблема решилась влет».

По словам собеседницы агентства, ей позвонил человек, который представился Григорием Антоновым, после его звонка на счет поступило около 160 тысяч. Позднее мужчина обещал Наталии связаться с ней, чтобы забрать уже реализованный благотворительный сертификат.

Как сообщал «Новый День», речь идет о благотворительной акции «От сердца к сердцу», которая прошла в мае 2018 года в Санкт-Петербурге в рамках ПМЭФ. В ходе футбольного матча команды «Зенита» с командой российских звезд было собрано, по словам мамы ребенка-инвалида, около 500 тысяч рублей. Благотворительные сертификаты из рук депутата Госдумы Михаила Романова в результате получили четыре петербургские семьи детей-инвалидов, на документах стояла подпись парламентария. Деньги предназначались для лечения и реабилитации детей. Однако семья Александра А. до сих пор не могла реализовать сертификат, поскольку на все попытки это сделать следовали лишь обещания от самого парламентария и его секретаря.

В июне 2018 года Наталия отказалась от путевки для ребенка, рассчитывая отвезти сына для реабилитации на море в Крым, были сданы анализы и получены необходимые медицинские заключения – однако счет, выставленный учреждением в Евпатории, так и не был оплачен.

Теперь 10-летний Александр сможет получить необходимые ему реабилитационные процедуры.

Москва, Татьяна Дорофеева

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