Путин заявил о готовности привиться от коронавируса российской вакциной

Президент РФ Владимир Путин заявил, что приедет с визитом в Южную Корею только после прививки российской вакциной от коронавируса. Об этом он сообщил своему южнокорейскому коллеге Мун Чжэ Ину в телефонном разговоре, передает РИА «Новости» со ссылкой на администрацию южнокорейского президента.

Сообщается, что разговор глав государств состоялся по случаю 30-летия дипломатических отношений между странами. «Я приеду в Южную Корею… Лично привьюсь российской вакциной и поеду», – сообщил Путин.

Президент РФ в телефонном разговоре также сообщил, что впечатлен уровнем карантинных мер в Южной Корее и высказал заинтересованность России в работе Международного института вакцин. Штаб-квартира этого учреждения находится в Сеуле. Forbes пишет, что южнокорейский лидер выразил надежду на обсуждение развития двусторонних отношений после стабилизации ситуации с распространением коронавирус.

Агентство отмечает, что ранее российский президент не говорил публично о возможности самому сделать прививку, лишь рассказывая о вакцинации своей дочери. Конкретные сроки визита Путина в Южную Корею не назывались.

Москва, Алевтина Белова

Москва. Другие новости 28.09.20

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