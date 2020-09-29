Путину пожаловались на перебои с важнейшими лекарствами

Российские общественные организации пациентов направили президенту РФ Владимиру Путину и кабинет министров жалобу на проблемы с обеспеченностью лекарствами и попросили увеличить финансирование программы минздрава на 21 млрд рублей, а также вернуть прежнюю схему закупок лекарств с переходящим трехмесячным запасом на следующий календарный год, передает РБК.

Под обращением поставили подписи представители 16 сообществ пациентов – в частности, это «Нефро-Лига», Российская ревматологическая ассоциация «Надежда», общественная организация «Помощь больным муковисцидозом», Всероссийский союз пациентов и другие. Речь идет о перебоях в поставках важнейших лекарств для неизлечимо больных по программе «14 высокозатратных нозологий» («14 ВЗН»).

Авторы письма выразили тревогу по поводу финансирования программы: минздрав, переведя закупки на централизованную схему, сумел сэкономить миллиарды рублей – однако это ситуацию не спасло. Проблема возникла из-за недофинансирования системы закупок лекарств с переходящим трехмесячным запасом на следующий календарный год. До 2018 года минздрав закупал лекарства из расчета на 15 месяцев, и это позволяло обеспечивать препаратами вновь выявляемых пациентов в регионах. Остаток использовали в первые месяцы нового года. От такой схемы Минздрав отказался из-за ежегодного увеличения числа пациентов, сообщила директор департамента лекарственного обеспечения минздрава Елена Максимкина. По ее словам, сейчас таких остатков просто нет, а благодаря тому что бюджет формируется на три года, закупки осуществляются за счет бюджета следующего года для обеспечения пациентов в начале 2021 года.

В итоге в феврале-марте возникли перебои в обеспечении пациентов лекарствами. Президент Общероссийской общественной организации инвалидов – больных рассеянным склерозом Ян Власов сообщил, что в программу «14 ВЗН» не входят и некоторые инновационные препараты, поскольку они стоят слишком дорого – а минздрав устанавливает верхнюю планку финансовых затрат. «Кроме того, программа пополняется орфанными (редкими) заболеваниями, которые финансово полностью не обеспечиваются. В результате бюджет программы находится в дефиците»,– подчеркнул Власов.

Сейчас, по словам президента Всероссийского общества гемофилии Юрия Жулева, минздрав объявляет аукционы с учетом оплаты в будущем году. «Если аукционы не состоятся – нас ждут серьезные перебои», – предупредил он.

Кроме того, за прошедшее время серьезно увеличился федеральный регистр пациентов. Эксперты объясняют это увеличением продолжительности жизни, увеличением дозировок или переходом на терапию более дорогими препаратами.

Авторы обращения попросили минздрав вернуться к схеме закупок лекарств в рамках «14 ВЗН» с переходящим трехмесячным остатком. Кроме того, в пациентки организациях считают необходимым увеличить финансирование таких закупок на 21 млрд рублей. Власов пояснил, что, по данным пациентских организаций, заявки регионов выполнены только на 75%.

В минздраве журналистам сообщили, что считают целесообразной поддержку финансирования переходящего остатка. В минфине предпочли не отвечать на вопрос о том, считают ли необходимым увеличение финансирования программы.

Москва, Алевтина Белова

Москва. Другие новости 29.09.20

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