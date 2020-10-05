Московские школы перейдут на «удаленку»

Министерство просвещения РФ в связи с угрозой распространения коронавируса приняло решение о переводе московских школ на дистанционный режим образования. Об этом сообщил заместитель главы ведомства Виктор Басюк. По его словам, дату перехода на «удаленку» определит региональное руководство.

«Прогнозировать о том, как это будет развиваться дальше, достаточно сложно, потому что мы видим, что ситуация с заболеванием абсолютно различна в разных регионах. У нас есть информация, и мы ее проверяем сегодня – это Сахалин, Ульяновская область. И точно подтверждённая информация – это Москва», – цитирует чиновника «Интерфакс».

Как сообщалось ранее, в Москве сегодня начались двухнедельные школьные каникулы. Источник «Интерфакса» отмечал, что столичная мэрия рассматривает перевод школ на дистанционную работу с 19 октября.

Мэр Москвы Сергей Собянин на прошлой неделе заявил, что ситуация с коронавирусом в Москве близка к критической и что если каникулы и частичный переход на удаленку не помогут, власти могут ввести более жесткие ограничения.

Стоит отметить, что с сегодняшнего дня, согласно указу московского мэра, организации обязаны перевести на дистанционную работу 30% персонала. При этом чиновники рекомендовали компаниям отправить на удаленку до 50% сотрудников.

Согласно последним данным, в Москве за сутки выявлено 3 537 новых случаев заражения коронавирусом.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 05.10.20

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