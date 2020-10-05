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Понедельник, 5 октября 2020, 15:30 мск

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Минпросвещения РФ выступило с опровержением сообщений о введении «дистанционки» в школах

Министерство просвещения РФ выступило с опровержением планов перевести школы на дистанционный режим работы. «В настоящее время образовательный процесс обеспечивается во всех регионах страны и распространяемая в СМИ информация о якобы принятых решениях о переходе на дистанционное обучение в масштабах целого региона не соответствует действительности», – говорится в сообщении пресс-служба министерства.

В минпросвещения уточнили, что в настоящее время занятия приостановлены лишь в около 0,3% школ в рамках точечных мер, применяемых регионами в соответствии с рекомендациями органов здравоохранения. «Образовательная система Москвы, в частности, находится на плановых каникулах, и сведений об иных решениях не поступало», – уточняется в сообщении.

«Общая ситуация по стране находится под непрерывным контролем Минпросвещения России. Информация от регионов по ситуации на местах поступает ежедневно, и Министерство её регулярно проверяет», – пояснили в пресс-службе ведомства.

Москва, Светлана Антонова

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